В субботу, 6 июня, состоялся матч 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

В первом тайме забитых мячей не было. Первый гол в матче, во втором тайме, на 70-ой минуте встречи забил Валерий Горбачик (нападающий «Торпедо-БелАЗ») с передачи одноклубника Габриэля Рамоса. Жодинские игроки на двоих разыграли стандарт с углового. Игроки «Слуцка» сравняли счёт в концовке матча. Юрий Козлов (полузащитник «Слуцка») скинул мяч головой на нападающего Артёма Сердюка. Форвард подключился к передаче и точным выстрелом расстрелял вратаря жодинского «Торпедо-БелАЗ». Финальный свисток, случчане добились волевой ничьи в мачте с жодинским «Торпедо-БелАЗ» — 1:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» всё так же продолжает занимать пятое место с 18-ю очками в активе. Отрыв от команды, находящейся на четвёртой строчке (ФК «Шахтёр»), составляет четыре очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.7 — в матче сыграл.

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Подборка фотографий с матча: