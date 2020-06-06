В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)

В районе памятников маршалу Жукову и воинам-интернационалистам гусеницы съели половину листы на кроне дуба и уже перебрались на три молодых дуба рядом.

Тревогу забили жители соседнего дома № 211, сообщившие о происходящем в газету «Кур'ер».

Напомним, что в этом места города всегда проходит часть торжеств, посвящённых большим государственными праздникам: 9 Мая, День Независимости. Дубы украшают это место — под сенью деревьев торжественно проходят делегации, возлагающие памятные венки. Летними днями в этом благоустроенном уголке любят отдыхать горожане.

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