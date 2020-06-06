В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)

Алесь Достанко
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В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Фото: Алесь Достанко

В районе памятников маршалу Жукову и воинам-интернационалистам гусеницы съели половину листы на кроне дуба и уже перебрались на три молодых дуба рядом.

Тревогу забили жители соседнего дома № 211, сообщившие о происходящем в газету «Кур'ер».

Напомним, что в этом места города всегда проходит часть торжеств, посвящённых большим государственными праздникам: 9 Мая, День Независимости. Дубы украшают это место — под сенью деревьев торжественно проходят делегации, возлагающие памятные венки. Летними днями в этом благоустроенном уголке любят отдыхать горожане.

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В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Четыре дуба украшают этот уголок Слуцка. Но сейчас им угрожает гибель
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
У одного дуба листва на кроне съедена наполовину
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Это видно издалека
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Тысячи гусениц пожирают листву
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
В этой микро-роще живёт семейство синиц. Но они не в силах съесть такое огромное количество гусениц
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Мама-синица следит за тем, чтобы птенец съел гусеницу до конца
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
«Гнёзда» гусениц свисают с ветвей дуба
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Гусеницы перебросились на соседние дубы и начинают пожирать их листву
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Через несколько дней эти ветки на дубочках останутся без листьев
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
В одном из самых красивых и памятных мест Слуцка гусеницы пожирают деревья (фотофакт)
Без помощи людей синицы не справятся с нашествием
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