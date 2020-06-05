Наступают жаркие летние дни, и многие жители Случчины и наши гости поспешат на открытые водоёмы, чтобы отдохнуть на природе, позагорать и поплавать в прохладной воде. Однако надо обязательно помнить: открытые водоёмы — источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.
Как безопасно вести себя на водоёмах летом и что делать человеку, если он понял, что тонет, рассказал «Кур'еру» Станислав Чухольский, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции.
«Взрослые обязаны ознакомить своих детей с правилами безопасности на водных объектах. Умение хорошо плавать — одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, но и это не гарантирует полную безопасность. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Неосторожность на воде может привести к трагическому исходу!» — обратил внимание случчан Станислав Чухольский.
Правила безопасного поведения на воде
- Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
- Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.
- В воде следует находиться не более 10−15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
- При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень
и т. п.).
- Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего судна возникает течение, которое может затянуть под вращающиеся элементы плавсредства.
- Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, так как можно удариться головой о грунт, корягу, сваю
и т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
- Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
- Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
- Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
- Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
Что делать человеку, если он понял, что тонет
- Не паникуйте.
- Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь.
- Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
- Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Правила оказания первой помощи пострадавшему на воде
Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь:
- Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища.
- Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.
- При отсутствии дыхания — приступают к проведению искусственного (по способу «рот в рот», или «рот в нос»).
- Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок).
- Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов — 17 раз в минуту.
- При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3−4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.
Правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе
Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов. В это время риск перегрева максимален.
- В жаркое время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.
- Обязательно наденьте головной убор.
- Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не менее 2 литров в день).
- После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.
Симптомы теплового и солнечного удара:
- покраснение кожи,
- головокружение,
- головная боль,
- тошнота,
- общая слабость,
- вялость,
- ослабление сердечной деятельности,
- сильная жажда,
- шум в ушах,
- одышка,
- повышение температуры тела,
- в тяжелых случаях — потеря сознания.
Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги кожи 1−2 степеней. Во избежание ожогов используйте солнцезащитные средства.
Помощь при тепловом ударе:
- Немедленно поместите пострадавшего в тень или перенесите его в прохладное помещение.
- Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину, немного приподняв голову.
- Положите на голову холодный компресс.
- Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте прохладной водой.
- Дайте пострадавшему обильное питье.
- При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.
- При необходимости вызовите врача.
«Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде поможет предупредить беду», — резюмировал Станислав Чухольский.
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