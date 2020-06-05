Наступают жаркие летние дни, и многие жители Случчины и наши гости поспешат на открытые водоёмы, чтобы отдохнуть на природе, позагорать и поплавать в прохладной воде. Однако надо обязательно помнить: открытые водоёмы — источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.

Как безопасно вести себя на водоёмах летом и что делать человеку, если он понял, что тонет, рассказал «Кур'еру» Станислав Чухольский, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции.

«Взрослые обязаны ознакомить своих детей с правилами безопасности на водных объектах. Умение хорошо плавать — одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, но и это не гарантирует полную безопасность. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Неосторожность на воде может привести к трагическому исходу!» — обратил внимание случчан Станислав Чухольский.

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Правила безопасного поведения на воде

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга. В воде следует находиться не более 10−15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и т. п. ). Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего судна возникает течение, которое может затянуть под вращающиеся элементы плавсредства. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте, так как можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т. п. , сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

Что делать человеку, если он понял, что тонет

Не паникуйте. Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь. Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.

Правила оказания первой помощи пострадавшему на воде

Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь:

Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка. При отсутствии дыхания — приступают к проведению искусственного (по способу «рот в рот», или «рот в нос»). Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок). Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов — 17 раз в минуту. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3−4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

Правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе

Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов. В это время риск перегрева максимален.

В жаркое время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей. Обязательно наденьте головной убор. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не менее 2 литров в день). После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.

Симптомы теплового и солнечного удара:

покраснение кожи,

головокружение,

головная боль,

тошнота,

общая слабость,

вялость,

ослабление сердечной деятельности,

сильная жажда,

шум в ушах,

одышка,

повышение температуры тела,

в тяжелых случаях — потеря сознания.

Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги кожи 1−2 степеней. Во избежание ожогов используйте солнцезащитные средства.

Помощь при тепловом ударе:

Немедленно поместите пострадавшего в тень или перенесите его в прохладное помещение. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину, немного приподняв голову. Положите на голову холодный компресс. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте прохладной водой. Дайте пострадавшему обильное питье. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом. При необходимости вызовите врача.

«Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде поможет предупредить беду», — резюмировал Станислав Чухольский.