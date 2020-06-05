«Раньше рынок назывался „колхозным". Замысел был в том, что любой колхозник, огородник или ремесленник приходит туда и продаёт плоды своего труда. Или что-то своё на барахолке. Постепенно это начало оттесняться. Новые времена, больше стало предпринимателей. Простых огородников и ремесленников гоняли из угла в угол, но потом всё устаканилось, и им нашли место.



Я вижу годами деревенских людей, которые приезжают продавать свои корзины, метёлки, палки для кос или граблей, свой урожай. Им не столько важна торговля, сколько вот эта „движуха", неформальное общение. Во всём городе торговля превратилась в какие-то пикающие кассы. Роботизированная, отстранённая. Штрихкод, фиксированная цена. Наверное, это с какой-то стороны хорошо. Но рынок — это место, где с продавцом можно и поговорить, и сторговаться. Не только акт купли-продажи, а что-то ещё. Представь, где были бы все эти сотни человек, не будь рынка? Куда они девали бы свой труд?



Нашу барахолку — „Поле чудес" — тоже гоняли из угла в угол. Но без неё рынок не был бы рынком. Здесь — коллекционеры с монетами, запчасти от чего угодно, поиски сокровищ среди хлама. Можно и поговорить, и проверить свою удачу».

