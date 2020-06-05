Улица Тройчанская в Слуцке — одна из самых молодых в городе. В первые дни лета корреспонденты «Кур'ера» прогулялись по улице и поговорили с прохожими, чтобы узнать, чем она им нравится, как часто и почему они по ней прогуливаются. И вообще, какое у них настроение.

Стоит один вечер прогуляться по Тройчанской, чтобы сразу понять: на улице нет столпотворения, суеты и на ней мало транспорта.

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Люди здесь любят устраивать пробежки, кататься на велосипедах, роликах и самокатах, выгуливать собак. Дети устраивают пикники, прогуливаются влюблённые парочки. Часто можно встретить и женщин, занимающихся скандинавской ходьбой.

А домохозяйке Ларисе Янович, которая живёт на Тройчанской, нравится, что здесь много зелени: «Настроение прекрасное. Хочется, чтобы холода ушли, стало тепло, выглянуло солнце».

А что ещё говорят прохожие.

Никита Якимович, 17 лет, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа

Любовь Шахран, пенсионерка

Никита живёт рядом. Когда приезжает домой с учёбы, ходит прогуливаться по Тройчанской со своим другом. Говорит, что улица нравится тем, что можно спокойно гулять, немного машин, тихо. Погода в мае не радовала солнцем, но настроение было хорошее.

Здесь Любовь Шахран гуляет каждый день, выгуливает собаку, да и сама любит пройтись. Улица привлекает тем, что немноголюдно, просторно, мало транспорта. Для неё любая погода хорошая, будь то дождь, солнце или снег. Настроение всегда прекрасное, так как она на пенсии.

Александр Бойко, учится в Слуцком лицее

Евгений Борисевич, инженер

Александр живёт рядом с Тройчанской. Бывает на прогулке чаще всего по выходным, когда появляется свободное время. Любит прохладную погоду.Евгений увлекается бегом, поэтому его можно часто встретить на Тройчанской. Предпочитает жаркую погоду, так что холодное начало июня ему не по душе.