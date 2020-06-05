Пандемия коронавируса нанесла огромный удар по индустрии развлечений. Как результат — один из предпринимателей, реализующий парк аттракционов в городском парке Слуцка, выставил свой бизнес на продажу.

Эту информацию «Кур`еру» подтвердил Андрей Люцко, директор ЧУП «СанТайм».

«Раньше сезон развлечений начинался в апреле. Сегодня на календаре июнь, а он до сих пор не начался. И не уверен, что уже начнётся. Посещаемость — нулевая. А ведь за четыре-пять месяцев я должен заработать на круглогодичную оплату аренды площадок, — сказал он. — Самыми прибыльными днями считаются праздники: 1 и 9 мая, 3 июля. В связи с эпидситуацией два праздника уже не состоялись. Соответственно, не было и дохода. В то же время мне надо платить аренду и зарплату сотрудникам. Бизнес несёт убытки, поэтому и принял такое решение».

Предприниматель отметил, что обращался за помощью к арендодателю — в КУП «Слуцкое ЖКХ», на балансе которого находится городской парк. Переговоры шли о снижении арендной ставки.

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«Сначала я просил снизить арендную ставку на один месяц, потом — на три. Решение принималось долго, но всё-таки мне пошли навстречу. В итоге снизили арендную ставку наполовину за май. Что будет дальше, пока неизвестно», — отметил Андрей Люцко.

Напомним, что в парке от предприятия «СанТайм» в прошлые годы работали аттракционы: надувная горка, игровой лабиринт, спортивный батут, «Рыбалка», «Смешарики», аэрохоккей, настольный футбол, силомер «Боксёр», силомер «Пенальти», веломобили, электромобили, самокаты, «Паровозик», «Лебеди», верёвочный парк.