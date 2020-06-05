Если вы или ваш родственник потерялись в лесу... Как себя вести и что делать, чтобы это не произошло вовсе, рассказали в Слуцкой милиции

Летом и осенью в Беларуси, в том числе и Слуцком районе, открывается сезон так называемой «тихой охоты». Люди, часто семьями, выезжают в леса за ягодами и грибами. Не редки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние приводят к их исчезновению.
«В прошлом году в органы внутренних дел Минской области поступило более 50 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом не всегда удаётся отыскать заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения наших сограждан. В настоящее время не установлена судьба 40 человек, потерявшихся в лесах. К сожалению, приходится констатировать: походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. Только за 2019 год в лесных массивах области было обнаружено более 10 тел умерших грибников, — рассказал «Кур'еру» Станислав Чухольский, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции. — В основном потерявшиеся — люди преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.
Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Их поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно. Судьба некоторых до настоящего времени остаётся неизвестной.
В этой связи милиция призывает при походах в лес не делать это одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне похода в лес необходимо также подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы хотите пойти. Лучше всего заниматься «тихой охотой» в знакомом лесу и не увлекаться сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.
Если всё-таки вы заблудились, то не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры
Также обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.
Как правильно организовать свой поход в лес
1. Информируйте близких
- Если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своём походе родственников, соседей, друзей.
- Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды.
- Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.
Если вы заблудитесь, вашим родственникам и сотрудникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.
Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать сотрудников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами!
В конце лета в лесу ночью довольно прохладно, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.
2. Взять с собой
Необходимо тщательно продумать своё снаряжение грибника. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также сотрудники милиции рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, это средство часто может оказать действенную помощь при поисках заблудившегося в лесу.
При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с окружающей средой.
3. Ваши действия
Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили, ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Если вы нашли ориентир, держитесь его и никуда не сворачивайте. И ещё — никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и тем более болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.
Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во время сна не услышите.
Также очень важно, на всякий случай, брать с собой в поход побольше еды, тёплых вещей, нож, компас и удобную обувь.
4. Для родственников
Родственникам человека, который ушёл в лес и не вернулся в назначенное время, необходимо обратиться в милицию.
Если будет нужно, милиционеры вызовут спасателей, служебно-розыскных собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективней.
Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!
Милиция призывает не оставаться равнодушным к беде родственников пропавших. При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, ведра, корзины, велосипеды
и т. п.), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефону 102.
Также в настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одно из таких средств — так называемые «умные часы», с помощью которых посредством GPS-сигнала можно отслеживать местонахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их розыск.
Также, по информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о местонахождении граждан".
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