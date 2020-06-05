Если вы или ваш родственник потерялись в лесу... Как себя вести и что делать, чтобы это не произошло вовсе, рассказали в Слуцкой милиции

Летом и осенью в Беларуси, в том числе и Слуцком районе, открывается сезон так называемой «тихой охоты». Люди, часто семьями, выезжают в леса за ягодами и грибами. Не редки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние приводят к их исчезновению.

«В прошлом году в органы внутренних дел Минской области поступило более 50 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом не всегда удаётся отыскать заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения наших сограждан. В настоящее время не установлена судьба 40 человек, потерявшихся в лесах. К сожалению, приходится констатировать: походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. Только за 2019 год в лесных массивах области было обнаружено более 10 тел умерших грибников, — рассказал «Кур'еру» Станислав Чухольский, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции. — В основном потерявшиеся — люди преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.

Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Их поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно. Судьба некоторых до настоящего времени остаётся неизвестной.

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В этой связи милиция призывает при походах в лес не делать это одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне похода в лес необходимо также подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы хотите пойти. Лучше всего заниматься «тихой охотой» в знакомом лесу и не увлекаться сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.

Если всё-таки вы заблудились, то не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и т. п. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать количество телефонных звонков (дабы продлить время работы аккумулятора телефона), но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Также обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Как правильно организовать свой поход в лес

1. Информируйте близких

Если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своём походе родственников, соседей, друзей.

Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды.

Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.

Если вы заблудитесь, вашим родственникам и сотрудникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.

Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать сотрудников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами!

В конце лета в лесу ночью довольно прохладно, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.

2. Взять с собой

Необходимо тщательно продумать своё снаряжение грибника. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также сотрудники милиции рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, это средство часто может оказать действенную помощь при поисках заблудившегося в лесу.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с окружающей средой.

3. Ваши действия

Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили, ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Если вы нашли ориентир, держитесь его и никуда не сворачивайте. И ещё — никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и тем более болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во время сна не услышите.

Также очень важно, на всякий случай, брать с собой в поход побольше еды, тёплых вещей, нож, компас и удобную обувь.

4. Для родственников

Родственникам человека, который ушёл в лес и не вернулся в назначенное время, необходимо обратиться в милицию.

Если будет нужно, милиционеры вызовут спасателей, служебно-розыскных собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективней.

Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

Милиция призывает не оставаться равнодушным к беде родственников пропавших. При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, ведра, корзины, велосипеды и т. п. ), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефону 102.

Также в настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одно из таких средств — так называемые «умные часы», с помощью которых посредством GPS-сигнала можно отслеживать местонахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их розыск.

Также, по информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о местонахождении граждан".