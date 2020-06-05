Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

С 9 июня по 12 июня с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина № 2−82 (чётные), № 35, № 37, № 41.

8 июня с 8.00 до 17.00 по адресам (м-н Новодворцы): ул. М. Богдановича, ул. Восточная, ул. Любанская, ул. Осенняя.

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10 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Пионерская, № 6, № 8, № 10;

ул. Корзуна, № 7;

ул. Ленина, № 201, № 197, № 195А.

11 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Корзуна, № 1, № 2, № 5;

ул. Ленина, № 203.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.