Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
С 9 июня по 12 июня с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина № 2−82 (чётные), № 35, № 37, № 41.
8 июня с 8.00 до 17.00 по адресам (м-н Новодворцы): ул. М. Богдановича, ул. Восточная, ул. Любанская, ул. Осенняя.
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10 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:
- ул. Пионерская, № 6, № 8, № 10;
- ул. Корзуна, № 7;
- ул. Ленина, № 201, № 197, № 195А.
11 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:
- ул. Корзуна, № 1, № 2, № 5;
- ул. Ленина, № 203.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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