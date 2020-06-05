Как я заработала 12 копеек на экологии. Личный опыт случчанки

Недавно решила собирать ПЭТ-бутылки и даже на этом заработала. Правда, пока только 12 копеек. Рассказываю, как можно заботиться об экологии и получать за это деньги.

Всё больше людей стараются вести экологически осознанный образ жизни, чтобы планета не «утонула» в горе пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетах. Вот и я решила. Купила многоразовую сумку для походов в магазин, начала собирать ПЭТ-бутылки. Мне попалась на глаза статья о том, что за это ещё и платят деньги (0,20 рубля за 1 кг).

Позвонила по телефону, указанному в статье. Мне ответила милая женщина, которая рассказала, какой пластик и где можно сдать. Бутылок к этому моменту собрала немного, но мне хотелось побыстрее узнать, где принимают пластик и как это происходит.

Хоть и шёл жуткий ливень, любопытство победило. Приехала на Гагарина, 12, в пункт приёма вторсырья, почти под закрытие. Меня встретил добрый дядя, который взвесил бутылки и заплатил за них. У меня вышло 600 граммов — это 12 копеек.

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На будущее мне посоветовали привозить сразу побольше бутылок и в плоском виде — так удобнее хранить. В пункте приёма вторсырья рассказали, что можно сдать не только ПЭТ-бутылки, но и макулатуру.

Я осталась довольна. Деньги, конечно, небольшие, но плюс в карму большой.

Давайте жить экологично вместе.

Юлия Каменская, @kamenskaya666

P. S. Сегодня Всемирный день окружающей среды.