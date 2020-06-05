Минздрав разработал справки об отсутствии заболеваний COVID-19 на случай, если другие страны начнут принимать граждан Беларуси, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Европейский Союз определил список стран, граждане которых могут посещать страны ЕС с целью туризма, деловых поездок и другими целями с 1 июня 2020 года. Чтобы попасть в этот список, в стране должно быть не больше 25 инфицированных на 100 000 жителей. В Беларуси пока что 474 человека на 100 000 жителей, и она в него не входит. Однако ВОЗ рекомендовала впускать граждан из неблагополучных стран тоже, если у них есть справка об отрицательном тесте. На случай, если страны ЕС последуют этой рекомендации, Минздрав и разработал такую справку.

Чтобы её получить, нужно иметь оплаченный билет туда и обратно и номер билета, по которому будет уезжать из Республики Беларусь гражданин. Если нужен экспресс-тест, то, по заявлению Минздрава, возможность выполнить данную услугу будет предоставляться.

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Цена такого теста для граждан Беларуси — 41 рубль, для нерезидентов — 56 рублей.

Перечень поликлиник, где можно будет получить справку и сдать тест, Минздрав в настоящее время определяет.