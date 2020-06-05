В «Кур'ер» на «горячую линию по COVID-19» поступают звонки из разных регионов Беларуси, и люди рассказывают о проблемах, с которыми они столкнулись из-за коронавируса. Мы ищем ответы на вопросы, которые их волнуют. Очередное сообщение поступило из деревни в Горецком районе. Туда приехала погостить семья из Могилёва. В течение месяца все члены семьи, пять человек, заболевали друг за другом. Когда анализы первых заболевших были отрицательными, у других, наоборот, становились положительными. Таким образом, семья застряла «в гостях» на неопределённое время. Могут ли они вернуться и долечиваться дома, рассказали в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии и Могилёвской поликлинике.

«Мы приехали погостить к свекрови в деревню Горецкого района на несколько дней, — рассказала Наталья. — Но неожиданно она заболела. Её положили в больницу с пневмонией 4 мая. Когда взяли анализы, то подтвердился коронавирус. 9 мая в дом пришли медики и взяли мазки на коронавирус у всех членов семьи. Всего нас там было, кроме свекрови, пять человек: я, муж, двое детей и бабушка.

Положительными результаты оказались у дочери и бабушки, а повторный анализ 15 мая был положительным уже и у мужа. У меня и сына всё время мазки были отрицательными. Я находилась на больничном как контакт первого уровня. 3 мая у нас для тестирования взяли кровь, и теперь тесты оказались положительными у меня и у дочери. Мне открыли новый больничный на 21 день, и мы заново все оказались на самоизоляции. Милиция нас контролирует.

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Так как мы находимся в гостях, то хотим уехать домой в Могилёв. Можем ли мы вернуться домой на личном транспорте и продолжать лечение и самоизоляцию дома?"

«Теоретически такое возможно»

Как пояснил «Кур`еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, для решения такого вопроса нужно обращаться к лечащему врачу, который выдавал больничный лист.

«Теоретически такое возможно. Лечащий врач должен оценить несколько факторов: как чувствует себя пациент, каким транспортом он будет добираться домой и другие. Если пациент хочет возвращаться на общественном транспорте, то однозначно — нельзя. Если транспорт личный, то можно ли его потом обработать. Также необходимо решить вопрос с больничным листом. Нюансов на самом деле много», — ответил Павел Кучко.

«Лучше дождаться выздоровления в одном месте»

На «горячей линии» здравоохранения Могилёва ответили, что выдача больничного в ситуации с переездом не регламентирована нормативными документами Минздрава. Поэтому семье лучше оставаться там, где выдан больничный лист до выздоровления.

«С такой ситуацией мы ещё ни разу не сталкивались. К тому же порядок выдачи больничного в таком случае не прописан. Чтобы закрыть больничный лист по коронавирусу в одной больнице, а потом открыть его в другой, требуется много согласований, передача данных пациента. Лучше дождаться окончания самоизоляции и полного выздоровления в одном месте», — ответила специалист.