На одном маленьком острове посреди океана проходят выборы вождя. Предыдущий вождь правит уже 40 лет, при нём островитяне стали меньше жевать кокосов и есть бананов, а их счастье непостоянно. Ваш персонаж, как и другие островитяне, хотят выбрать другого вождя.

Но вот беда — выборами на этом острове управляет клан Манжетников, который часто подменяет голоса. Предлагаем вам выбрать своего бойца и проголосовать так, чтобы ваш голос не подменили.

Поехали!

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