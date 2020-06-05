ФК «Слуцк» принимает дома жодинский «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч

В субботу, 6 июня, в рамках 12-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает на своём поле ФК «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 14.00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». В понедельник, 1 июня, случчане потерпели поражение от ФК «Минск» в выездной игре со счётом 1:0. К забитому голу на первых минутах матча привела ошибка полузащитника «Слуцка» Драмана Салу. Легионер долго возился с мячом у своей штрафной площади и в результате потерял его. Нападающие «Минска» без проблем сообразили комбинацию на двоих и расстреляли кипера случчан Илью Брановца.

В прошедшем матче «Слуцк» не выглядел безлико, команда имела шансы, чтобы сравнять счёт, однако, подвела реализация. Для полноты картины стоит отметить, что «бело-синие» могли пропустить и второй мяч.

Засчёт того, что следующий соперник на данный момент находится в тройке сильнейших команд чемпионата, жодинцы выглядят фаворитом на фоне «Слуцка». Немного, но выглядят.

ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Жодинцы достаточно уверенно начали чемпионат — на данный момент они делят третью и четвёртую строчку с солигорским «Шахтёром» — у команд по 21-ому очку в активе. В последнем матче команда обыграла «Смолевичи» со счётом 2:1.

По ходу чемпионата команда забивает достаточно много, практически наравне со «Слуцком», и в клубе начинают выделяться бомбардиры — Валерий Горбачик и игрок с бразильским паспортом Габриэль Рамос. На двоих игроки забили семь мячей. Стоит ожидать, что в предстоящем матче команда будет играть на атаку, как и соперник. Поэтому, в очной встрече обе команды должны уйти с поля с забитыми мячами.

Прогноз на матч. «Обе команды забьют». Коэффициент — 1.7.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.