На пике самых обсуждаемых тем недели — предвыборная кампания, она затмила даже продолжающуюся борьбу с коронавирусом. В то время, как жители решают — за кого поставить подпись, глава государства меняет правительство, делает громкие заявления в адрес возможных кандидатов и электората, а претенденты направляют в Центризбирком заявления. Случчане тоже ставят подписи во время пикетов, но и не забывают о рыбалке.

Об историях случчан, заболевших коронавирусом

В «Кур'ере» продолжает работать «Горячая линия по COVID-19». К нам поступают звонки из разных регионов Беларуси, и люди рассказывают о проблемах, с которыми они столкнулись из-за коронавируса. Мы ищем ответы на вопросы, которые их волнуют, и публикуем истории:

Жительнице Слуцка Людмиле и её мужу поставили диагноз ОРВИ, но взяли тест на коронавирус, потому что они были контактами первого уровня. Первый анализ был отрицательным, а повторный — положительным. Она рассказала про неразбериху с анализами. Павел Кучко , главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал о том, что изменилось при тестирования пациентов с лёгкими и бессимптомными формами коронавирусной инфекции.

и её мужу поставили диагноз ОРВИ, но взяли тест на коронавирус, потому что они были контактами первого уровня. Первый анализ был отрицательным, а повторный — положительным. Она про неразбериху с анализами. , главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал о том, что изменилось при тестирования пациентов с лёгкими и бессимптомными формами коронавирусной инфекции. Случчанка Светлана не воспринимала коронавирус как проблему, а считала, что людей просто пугают, пока заболевание не коснулось её семьи и близких родственников. По цепочке заболела она сама, её сестра, зять и, возможно, ребёнок. Женщина ждёт результатов очередных тестов на коронавирус и находится в самоизоляции 20-й день.

не воспринимала коронавирус как проблему, а считала, что людей просто пугают, и близких родственников. По цепочке заболела она сама, её сестра, зять и, возможно, ребёнок. Женщина ждёт результатов очередных тестов на коронавирус и находится в самоизоляции 20-й день. В Горецкий район приехала погостить семья из Могилёва. В течение месяца все члены семьи, пять человек, заболевали друг за другом. Когда анализы первых заболевших были отрицательными, у других, наоборот, становились положительными. Таким образом, семья застряла «в гостях» на неопределённое время.

В мае специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии ежедневно проверяли, как в городе и районе проводятся противоэпидемические мероприятия. Всего было проверено 217 объектов, из них 144 работали с нарушениями. Ещё, отвечая на несколько запросов читателей, мы узнали, можно ли в Слуцке сделать экспресс-тест на коронавирус всем желающим. Оказалось, что пока нельзя.

Что происходит в Слуцке

Родители учеников слуцкой гимназии № 2 на последний звонок приготовили им сюрприз — сделали выпускные маски с памятной датой. Фото с последнего звонка в масках теперь вошли в историю. А ещё выпускники из разных школ города рассказали, каким они видели свой праздник и о планах во время пандемии.

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Как бы там ни было, часть пришкольных лагерей Слуцкого района начали работу 3 июня, а загородные круглосуточные лагеря откроются только с 7 июля. «Кур'ер» узнал сроки работы оздоровительных лагерей и стоимость путёвок. Ещё о досуге. Узнали есть ли в бассейнах Слуцка занятия с детьми на это лето.

В период напряжённой ситуации на рынке труда, слуцкая служба занятости объявила о наборе безработных в группы для бесплатного обучения.

Важная история. Городской парк Слуцка может остаться без веломобилей и других аттракционов… Бизнес выставлен на продажу.

Про людей

Воображение рыбаков потряс улов случчанина Владимира Губчика. Он выловил 15-килограммового сазана в устье реки Скрипица в районе деревни Переров.

«Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, которые работают во время пандемии:

Медсестра Слуцкой ЦРБ работает в одном из «ковидных» отделений стационара. Женщина рассказала «Кур'еру», как проходит её рабочий день, боится ли она заразиться, что тяжелее всего переносить во время смены и как реагируют окружающие на её работу с коронавирусными пациентами.

работает в одном из «ковидных» отделений стационара. Женщина «Кур'еру», как проходит её рабочий день, боится ли она заразиться, что тяжелее всего переносить во время смены и как реагируют окружающие на её работу с коронавирусными пациентами. Анна работает косметологом в Слуцке более 10 лет. Она рассказала , почему не прекращает принимать клиентов, а для медиков выделяет специальное время, какие процедуры предпочитают случчанки и как влияет их пропуск на проблемную кожу.

работает косметологом в Слуцке более 10 лет. , почему не прекращает принимать клиентов, а для медиков выделяет специальное время, какие процедуры предпочитают случчанки и как влияет их пропуск на проблемную кожу. Маргарита, таксистка из Слуцка, ежедневно работает по 12−16 часов. Она рассказала о поездках и клиентах. Какие меры безопасности она соблюдает, а какие — не получается, и как реагируют на это пассажиры. Некоторые до сих пор всё происходящее считают неким заговором.

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