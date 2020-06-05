В Слуцке детский врач-гинеколог временно будет вести приём в детской поликлинике

С 8 июня детский врач-гинеколог временно будет работать в детской поликлинике Слуцка. Приём будет проводиться с 8 до 16 часов ежедневно, кроме пятницы, в кабинете № 220.

Об этом «Кур`еру» сообщили в администрации Слуцкой ЦРБ.

Ранее детский врач-гинеколог Юруть Наталья Станиславовна вела приём в женской консультации.

«В связи с эпидситуацией и переселением женской консультации в здание кожно-венерологического диспансера принято решение временно организовать работу в детской поликлинике. Как только женская консультация вернётся на своё прежнее место, приём пациентов детским врачом-гинекологом будет возобновлён там», — пояснили в учреждении.

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Все подробности можно узнать по телефонам 2 91 02 и 5 29 23.

Напомним, что с 1 мая в детской поликлинике Слуцка также изменился график работы педиатрических участков. Расписание — здесь.