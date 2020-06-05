Выпускник из Слуцка и его родители благодарят учителей из 10-й школы

Уважаемые учителя ГУО «Средняя школа № 10 им. С. Ф. Рубанова г. Слуцка»!

От всей души благодарим Вас за ваш труд, ваше терпение, за ваши старания, понимание и поддержку, за ваши добрые сердца, частичку которых Вы отдаёте детям!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем нелёгком труде, старательных учеников и всегда прекрасного настроения!

Реклама

Особую благодарность выражаем классным руководителям Биран Татьяне Анатольевне и Гунько Елене Владимировне!

С уважением к Вам, учащийся 11 «А» класса Ершов Егор и его родители