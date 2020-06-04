«Среди моих клиентов есть медработники, их ставлю по записи так, чтобы после никто не приходил». Слуцкий косметолог о работе во время пандемии

Не вижу смысла в карантине, если он не для всех

, которые работают во время пандемии. Анна работает косметологом в Слуцке более 10 лет. Она рассказала, почему не прекращает работу, какие процедуры предпочитают случчанки и как влияет их пропуск на проблемную кожу.

«Официально у нас карантин не объявлен: все ходят на работу, в школу, в магазин. Не вижу смысла в карантине, если он не для всех. Я отношусь к ситуации достаточно спокойно, поэтому работаю, соблюдая меры профилактики.

Это сначала люди боялись, отменяли процедуры, но сейчас немного успокоились, хотя ко мне приходят в масках, перчатках. На входе стоит средство для обработки рук, но некоторые проходят мимо и просто моют руки, потому что возникли дерматиты, ведь дезинфекционное средство сушит кожу.

Работать с лицом клиента в маске невозможно

Все расходные материалы у косметолога — одноразовые. Их открываю при клиенте: шапочки, перчатки, простыни. Расход материалов не увеличился, но одноразовая продукция подорожала. И ранее проводилась дезинфекция кушеток и всего оборудования после каждого клиента и мытьё помещения с дезинфектором (и раньше, и сейчас). Я сама в маске и перчатках, но работать с лицом клиента, когда он в маске, невозможно.

Я временно отменила травмирующие, агрессивные процедуры. Даже сама позвонила клиентам, у которых есть хронические заболевания (бронхиальная астма, реабилитация после химиотерапии и другие), и предложила повременить до тех пор, пока заболеваемость не уменьшится.

Принимаю не более трёх клиентов в день. Среди моих клиентов есть медработники, их ставлю по записи так, чтобы после них никто не приходил, поскольку они контактируют с больными больше. Люди стали сознательнее: при малейшем чихе, першении в горле они сами звонят и отказываются от процедур.

Какие процедуры популярны у случчан

Наша кожа в это непростое время „стрессует“ вместе с нами. Поэтому клиенты по-прежнему приходят, чтобы сделать лёгкие пилинги, процедуры с восстановлением липидного барьера, профилактические и восстанавливающие, ухаживающие процедуры, с массажными техниками.

Женщины приходят ко мне отдохнуть, отвлечься, поэтому создаю в кабинете положительную атмосферу. Мне хочется, чтобы человек ушёл с позитивом. Клиенты, у которых проблемная кожа, не прекращают приходить, потому что на себе знают, что пропуск процедур обостряет проблемы с кожей.

Пандемию использую для саморазвития

Доход во время пандемии снизился, клиентов стало меньше, но я в этом не вижу ничего плохого. Это такое время, его просто надо пережить. Нужно верить, что пандемия пройдёт, а мы останемся, и жизнь вернётся в прежнее русло. Моя философия — если не можешь повлиять на ситуацию, измени отношение к ней. Думаю, что сейчас появилось время прислушаться к собственному организму.

Я подхожу к уходу за кожей комплексно и советую: следите за питанием, соблюдайте умеренные физические нагрузки, больше гуляйте на свежем воздухе, ходите в лесопарковые зоны, не надо сидеть в интернете и смотреть фейковые новости про коронавирус, читать негатив.

Даже в этой ситуации надо сохранять способность получать положительные эмоции. Я использую это время для самообразования: обучение онлайн, вебинары. Косметология — сфера, которая стремительно развивается, поэтому без комплексного подхода просто не обойтись. Изучаю нутрициологию (прим. — наука о клетке), как медработник читаю статьи по анатомии, новых подходах и схемах ухода за лицом и телом с „фишечками и приятностями“.

О ценах

Консультация у косметолога длится около часа. Я изучаю состояние кожи, образ жизни клиента, прошу предварительно принести те средства, которыми пользуетесь, чтобы подобрать домашнюю косметику для ухода. Консультация стоит 25 рублей. Надо сказать, что люди у нас не привыкли платить за консультации, им надо, чтобы за эти деньги что-то сделали. Но если соблюдать полученные рекомендации, то состояние кожи меняется. Чистка стоит от 45 до 55 рублей».

Марта Попова