Отключение горячей воды в большей части микрорайонов Слуцка из-за профилактического ремонта котельных запланировано на июль.
♦ Котельная № 15 (9 в/г)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Пугачёва
|8, 10
|с 06.07 по 19.07
♦ Котельная по ул. Лобана
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|1 пер. Урицкого
|18
|с 08.06 по 21.06
|Лобана
|3, 17
|Монахова
|14
♦ Котельная № 2
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|14 Партизан
|4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70
|с 10.08 по 23.08
|Ленина
|211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
|Чехова
|3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
|Зелёная
|3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9
|Борисовца
|6, 10, 14, 16, 18, 20
|Ивановского
|5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17
♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Вокзальная
|8
|с 22.06 по 02.07
♦ ТЭЦ Слуцкого сахарорафинадного комбината
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Тутаринова
|1, 9, 13, 13А, 20, 24, 26
|Предварительно — вторая половина июля на две недели
|4 пер. Новый
|1, 1А, 4, 5, 9
|Солигорская
|2, 2 кор.2, 6, 8, 10, 12
|Молодёжная
|2, 4, 6, 8, 13, 15
|Головащенко
|8, 18
♦ Котельная № 10
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Виленская
|57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 75, 108, 110
|с 06.07 по 19.07
♦ Котельная по ул. Советская
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Северная
|5
|с 13.07 по 26.07
|Советская
|111
♦ Котельная № 3
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Социалистическая
|106, 110, 112, 116, 118, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178
|с 13.07 по 26.07
♦ Котельная № 4
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Гагарина
|7, 13, 17, 19, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28
|с 12.08 по 25.08
|Ленина
|9, 15, 313, 313А
♦ Котельная МУЭС-6
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|1А, 3
|с 15.04 по 15.10
♦ Котельная д. Козловичи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Козловичи
|с 01.07 по 28.08
♦ Слуцкая мини-ТЭЦ
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|1 пер. Толстого
|1, 2
|с 06.07 по 19.07
|8 Марта
|4, 6, 22, 32
|Жукова
|6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19
|Комсомольская
|3, 4, 5, 11
|Кононовича
|2, 4, 6, 8, 10
|Копыльская
|1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35
|Ленинская
|4, 6, 8, 9, 10
|М. Богдановича
|5, 12, 29, 33, 37, 40, 88
|1 пер. М. Богдановича
|7, 39, 41
|2 пер. М. Богдановича
|1, 3, 5, 12, 20
|Ленина
|118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203
|Монахова
|5, 13
|Парижской Коммуны
|4, 6, 8, 11
|Республиканская
|1
|Толстого
|26
|Пионерская
|1, 2, 4, 6, 10
|Социалистическая
|1, 3, 5
|Революционная
|1, 2, 4, 5
|Корзуна
|1, 2, 5, 7
|14 Партизан
|1
|Вечеркевича
|40
|1 пер. 14 Партизан
|3, 5, 11
|Пионерская
|40, 44, 48, 50
|1 пер. Чапаева
|3
|Строителей
|1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|Р. Люксембург
|2
|Сентябрьская
|1
♦ Котельная № 13 (Крановый завод)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|31, 41
|с 10.06 по 23.06
|5 Рабочий пер.
|2, 4
♦ Котельная № 12 (льнозавод)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|300/1, 300/2, 304
|с 05.08 по 18.08
♦ Котельная д. Вежи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Вежи
|с 17.06 по 30.06
♦ Котельная д. Квасыничи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Квасыничи
|с 08.06 по 21.06
♦ Котельная ПЭС
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Энергетиков
|3, 5
|с 8.06 по 21.06
♦ Котельная (район геологоразведки)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|293А
|с 15.06 на две недели
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