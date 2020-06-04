Где хранить вещи: выбираем корпусную мебель

Скандинавские тенденции минимализма все больше проникают в нашу жизнь и мотивируют избавляться от лишних вещей в интерьере. Согласно трендам, оставлять в своем доме нужно только самое необходимое. Но где хранить те вещи, которые мы используем каждый день, достаем при смене сезонов или на уютных семейных праздниках? Удобнее всего использовать для этого специальные секции в корпусной мебели. MebelMinsk.by поможет разложить по полочкам все новые веяния мебельного рынка и подобрать актуальную для вас модель.

Мебель в гостиную

Известно, что для оформления каждой комнаты характерен определенный стиль корпусной мебели. Для гостиной принято использовать стенки или горки. Оба варианта одинаково популярны, но имеют существенные различия.

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Стенка — цельная мебельная конструкция, состоящая из нескольких секций разного типа. Это наиболее классический вариант оформления и рассчитан на большое пространство. Кроме того, стенки обладают большой вместимостью и несколькими вариантами хранения. Закрытые секции можно наполнить бытовыми вещами, а открытые использовать для установки элементов декора.

Дизайн современных стенок очень разнообразный, и следует быть предельно внимательным при подборе. Монолитная конструкция может быть классически симметричной или иметь асимметрично расположенные секций. В этом случае выбирайте правостороннюю или левостороннюю сборку согласно особенностям вашего интерьера. Если ремонт комнаты еще в проекте и вы не можете определить, как будет расположена мебель в гостиной, обратите внимание на стенки с универсальной сборкой.

Горки — более гибкий вид корпусной мебели. Их конструкция не цельная, и секции могут занимать различное положение в пространстве гостиной. Располагать элементы горки можно рядом друг с другом или на разном расстоянии. Все зависит от вашей фантазии и уникального дизайна. Вы можете приобрести столько модулей, сколько нужно для оформления гостиной. Классический набор — это подставка под телевизор, несколько навесных полок и напольных шкафчиков.

Так какой же из этих вариантов больше подойдет вашей гостиной? Есть несколько важных критериев. Во-первых, это размеры комнаты. Как правило, массивные стенки утяжеляют интерьер, поэтому приобретать их для скромных по размеру гостиных не рекомендуется. Но они отлично впишутся в большое пространство, которое необходимо заполнить цельной мебельной конструкцией.

Во-вторых, подумайте о вещах, которые собираетесь там хранить. Если они в сумме обладают большим весом, лучше выбрать устойчивую напольную конструкцию. Навесные секции подойдут для хранения легких предметов или декоративных элементов.

Кроме того, обратите внимание на размеры секции под телевизор и другую технику. В идеале выбрать модель нужного объема с запасом в 5 см. Так вы сможете быть уверены, что все идеально впишется в конструкцию.

Если вы хотите разнообразить интерьер, рассмотрите детали корпусной мебели. Многие из них комплектуются секциями из прозрачного и цветного стекла, которое убережет все декоративные элементы от лишней пыли. А если вам хочется больше света в гостиной, то выбирайте стильные модели со встроенной подсветкой.

Мебель для спальни тоже обладает своими уникальными характеристиками. Чаще всего хранение вещей там организуют с помощью платяного шкафа. Для аккуратного развешивания одежды размеры шкафа должны соответствовать росту человека, а глубина позволять хранить постельное белье и другие бытовые принадлежности. Платяной шкаф-купе — отличный вариант для компактной спальни, где сложно разместить классические распашные дверцы.

Зеркала почти всегда удачно смотрятся в интерьере, особенно выигрышно их использование в небольших помещениях. Игра света и отражения визуально расширяет пространство. Классическое размещение зеркал в платяном шкафу — на внешних сторонах дверей. Но если вы не хотите пачкать их неизбежными отпечатками пальцев, можно разместить их на внутренней стороне створок.

Угловой шкаф станет отличным решением для тех, кто желает по максимуму использовать полезное пространство спальни. Такая модель очень вместительна, но при всей своей массивности не нагружает интерьер и оставляет его свободным.

Для оформления жилых или гостевых комнат нет классических стандартов, поэтому комплектовать их можно как стенкой или горкой, так и шкафом, комодом, полками и тумбами в едином стиле.

Мебель в детскую стоит выбирать с особой тщательностью. Важно подобрать не только соответствующий ребенку размер и стиль, но и позаботиться о безопасности конструкций. В комнату маленьких детей лучше не устанавливать мебель с твердыми острыми выступами. Кроме того, материалы и красящие составы должны быть максимально экологичными и не вызывать аллергии.

Производители ранжируют корпусную мебель для детских комнат по возрасту. Для малышей, как правило, все шкафчики и полочки имеют яркий дизайн и мультяшный принт. Габариты выполнены с учетом роста ребенка и позволяют использовать мебель самостоятельно.

Мебель для подростков отличается оригинальным оформлением, более сдержанными расцветками и декором. Популярностью пользуются мультифункциональные модели, которые могут сочетать стол, платяной шкаф, полки, тумбы и даже кровать.

Для приверженцев классики создается специальная корпусная мебель в нейтральном оформлении. Ее дизайн не привязан к возрасту или полу ребенка и считается самым универсальным.

Корпусная мебель для прихожей отличается скромными габаритами и небольшим количеством модулей. Но расположение и количество полок добавляют таким конструкциям максимум эффективности.

Какие важные аспекты стоит учесть при их выборе? Во-первых, уточните наличие встроенной обувницы. Эта деталь поможет упорядочить обувь прямо на входе и сохранить чистоту в доме. Если в вашей семье есть пожилые люди или маленькие дети, не лишним будет выбрать модель с банкеткой или дополнить ею уже готовый набор.

Рассмотрим виды шкафов, которые лучше всего подходят для хранения одежды и бытовых предметов в современных квартирах.

Узнать платяной шкаф легко, его комплектация подразумевает металлическую или деревянную штангу, на которую легко вешать плечики с одеждой. Книги принято хранить в шкафчиках с открытыми и неглубоки полками, чтобы видеть всю домашнюю библиотеку целиком. А вот для посуды больше подойдут секции с закрытыми створками, чтобы уберечь ее от излишней пыли.

Шкафы-пеналы — универсальная модель для хранения любых бытовых предметов. Отличается своей специфической формой — ширина около 50 см, а высота от пола до потолка.

Антресоли — отличное интерьерное решение для тех, кто не хочет загружать напольное пространство и предпочитает создать зону хранения вещей под потолком.

Как вы знаете, важна не только форма, но и содержание. Рассмотрим основные материалы, которые используют для создания корпусной мебели.

ЛДСП — ламинированная древесно-стружечная плита. Она покрывается специальной защитной пленкой, которая удачно имитирует древесный рисунок. Этот материал достаточно прочный и долговечный, но плохо переносит влажность и неоднократную процедуру сборки.

МДФ — мелкодисперсная фракция. Более устойчивый вариант ЛДСП, изготавливается с помощью мощного пресса. Экологичный, однородный материал, который легко поддается обработке. Выделяют крашеный, пленочный и рамочный МДФ.

Шпон — тонкие деревянные листы, которые наносятся поверх панелей ЛДСП или МДФ для придания натуральной текстуры.

Массив — самый прочный, но и дорогостоящий материал, состоящий из цельного отреза дерева.

Современные технологии позволяют удачно комбинировать эти материалы, создавая уникальные образцы корпусной мебели.

Так, выбирая место, где вы будете хранить любимые вещи, следует учитывать назначение и размеры комнаты, возраст жильцов и предпочтения в материалах. На сайте MebelMinsk. by вы сможете подобрать варианты корпусной мебели на любой вкус, используя встроенную систему фильтров.

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