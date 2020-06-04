В Слуцке пройдёт пикет по сбору подписей за Валерия Цепкало. Приедет ли он сам

В пятницу, 5 июня, около ТЦ «Маяк» инициативная группа организует пикет в поддержку Валерия Цепкало, потенциального кандидата в президенты. Время проведения — с 14.00 до 20.00.

Об этом «Кур'еру» сообщил Алексей Урбан, пресс-секретарь Валерия Цепкало.

На вопрос, приедет или нет в Слуцк сам Цепкало, пресс-секретарь ответил, что пока точно неизвестно.

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СПРАВКА. Валерий Вильямович Цепкало (1965) — индивидуальный предприниматель, беспартийный, экс-глава Парка высоких технологий, бывший дипломат. Место жительства — Минск.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.