Осталось две недели. Сколько подписей уже собрали за будущих кандидатов в президенты Беларуси

С момента начала сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошло две недели, до завершения осталось столько же. TUT. BY узнал, сколько подписей удалось собрать инициативным группам.

Подписи инициативные группы собирают по месту жительства или работы (в нерабочее время), среди знакомых и родственников, а также на пикетах в местах, не запрещённых местными органами власти. По закону подписи они могут собирать до 19 июня, но поскольку эта же дата — последний день сдачи подписей в ЦИК, а их ещё надо проверить, работа членов инициативных групп «в полях» закончится за несколько дней до 19 июня.

Самое важно при этом всём — количественный состав инициативной группы. Именно от этого зависит, успеет ли инициативная группа собрать необходимое количество подписей меньше чем за месяц. По закону необходимо собрать 100 тысяч подписей, но, как объяснял политтехнолог Виталий Шкляров, к ним надо добавить 10%, которые, как правило, признают браком, то есть всего 110 тысяч.

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«На финальную проверку юристами и сшивание, скажем, нужно 5 дней. Тогда получается: за 25 дней 110 тысяч = 4400 подписи в день. Чтобы 4400 живых подписей в день собрать в большом городе, как Минск, не говоря про провинцию, нужно постоянно и ежедневно работающих порядка 1100 человек, при весьма оптимистичном КПД. И это только в нормальное, „мирное“ время. Во время эпидемии можно число сборщиков умножать сразу на коэффициент 1,5. Далее — отток/текучка кадров при такой команде — 10−15%. Скажем тогда, что 1200 полевиков в штабе утром должны приходить на работу ежедневно весь месяц, без исключения!» — просчитывал Виталий Шкляров.

Среди претендентов, которые намерены собрать подписи и остаться в предвыборной гонке, таким ресурсом обладают пять человек из семи.

На 3 июня известно о том, что претенденты собрали:

Александр Лукашенко — по данным на 28 мая — более 200 тысяч подписей (инициативная группа — 11 480 человек);

— по данным на 28 мая — более 200 тысяч подписей (инициативная группа — 11 480 человек); Виктор Бабарико — 85 тысяч подписей (инициативная группа — 8904 человека);

— 85 тысяч подписей (инициативная группа — 8904 человека); Наталья Кисель — 62 700 подписей (инициативная группа — 147 человек);

— 62 700 подписей (инициативная группа — 147 человек); Валерий Цепкало — 55 тысяч подписей (инициативная группа — 884 человека);

— 55 тысяч подписей (инициативная группа — 884 человека); Сергей Черечень — 52 500 подписей (инициативная группа — 1127 человек);

— 52 500 подписей (инициативная группа — 1127 человек); Андрей Дмитриев — более 40 тысяч подписей (инициативная группа — 2399 человек);

— более 40 тысяч подписей (инициативная группа — 2399 человек); Анна Канопацкая — по данным на 31 мая — 30 тысяч подписей (инициативная группа — 1314 человек).

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