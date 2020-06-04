Рынок труда стремительно меняется. Многие профессии, востребованные ещё вчера, сегодня — на нижних строчках рейтингов. Им на смену приходят новые виды трудовой деятельности, о которых в недавнем прошлом мало кто слышал. На кого же учиться, чтобы оказаться в тренде?

За ответом на этот вопрос DW обратилась к Терри Грегори, руководителю исследовательской группы «Цифровая трансформация» из Научно-исследовательского института будущего трудовых отношений в Бонне.

1.Инженер-эколог

Глобальное потепление, развитие промышленности, загрязнение приро­ды — проблемы экологии во всём мире сегодня выходят на первый план. Неудивительно поэтому, что востребованными специалистами становятся инженеры-экологи, отмечает Терри Грегори.

Сфера деятельности инженеров-экологов весьма широка. Они исследуют влияние технического прогресса на окружающую среду, анализируют состояние экосистемы, занимаются проведением экологической экспертизы на предприятиях, выясняют причины нарушений и предлагают решения по изменению ситуации в лучшую сторону, составляют списки требований к концернам, а также дают консультации по вопросам охраны природы.

В Германии инженеры-экологи сейчас зарабатывают от 50 тысяч евро в год и более.

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2.Ресайкл-дизайнер

Рассказывая о трендах на современном рынке труда, Терри Грегори вспоминает и о глобальной проблеме загрязнения окружающей среды упаковочными материалами. Чтобы взять её под контроль и справиться с растущим количеством мусора в будущем, ставка делается на осознанное потребление и ресайклинг, констатирует эксперт.

Стильное платье, перешитое из старой одежды. Эффектный дождевик из переработанных пластиковых бутылок. Модные кроссовки, сделанные из мусора со дна океана. Элегантная сумка, связанная из полиэтиленовых пакетов. Оригинальный коврик из старых футболок, носков, перчаток и ремней… Список можно продолжать! В условиях борьбы за экологичность «мусорная мода» набирает популярность, а ресайкл-дизайнер становится одной из трендовых профессий.

3.Дизайнер виртуальной среды

Хотите в мгновение ока оказаться под пальмами на пляже вашей мечты? Или отправиться в космическое путешествие на межпланетном летательном аппарате? Нет проблем! Компьютерные технологии, позволяющие смоделировать искусственный мир, в который пользователь может погрузиться с помощью различного рода устройств, уже стали мейнстримом. Причём сегодня виртуальная реальность выходит за пределы развлекательной индустрии. Эти технологии теперь применяют и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в сфере продажи недвижимости, подчёркивает Терри Грегори.

Адаптированные программы дополненной реальности позволяют смоделировать и продемонстрировать новый продукт, совершить экскурсию по расположенному на другом конце света музею, детально изучить человеческий организм, опробовать новую модель автомобиля, осмотреть выставленную на продажу квартиру — всего не перечислить. И всё это — не вставая с любимого дивана.

В Германии представители этой перспективной профессии зарабатывают в среднем более 50 тысяч евро в год.

4.Телехирург

Врач проводит операцию с помощью роботов, в то время как сам находится на большом расстоянии от пациента. Дистанционное проведение операций, именуемое телехирургией, даёт возможность удалённо оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь, особенно в малонаселённых регионах. В ФРГ начальная зарплата молодого телехирурга может составлять от 50 до 95 тысяч евро в год.

5.Сити-фермер

Уже сейчас больше половины населения планеты живёт в городах. Развитие городского сельского хозяйства не заставит себя ждать. А в числе востребованных специалистов окажутся сити-фермеры, способные разбить сад или огород хоть на маленьком балконе, хоть на крыше небоскрёба, хоть на стене многоэтажного.

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