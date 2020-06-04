В магазине «От мала до велика» большое обновление товара

В магазине «От мала до велика», который находится по адресу: ул. Комсомольская, д. 3, представлен широкий выбор одежды и галантереи для всей семьи.

В ассортименте магазина большой выбор стильной женской, мужской, детской и подростковой одежды. Большой размерный ряд. А также большой выбор галантереи и обуви для всей семьи, постельных и банных принадлежностей, игрушек для детей и многое другое.

В наличии бассейны, надувные круги и нарукавники.

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Ждем вас по адресу: Ул. Комсомольская, д. 3

Время работы: 9:00—19:00 , без обеда и выходных

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 255