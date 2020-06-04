Официально: в доме матери Тихановского нашли $ 900 000 (видео)

В среду, 3 июня, в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Сергея Тихановского, «в установленном порядке проводился обыск». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и сами деньги — $ 900 000», — говорится в сообщении МВД.

В качестве приложения ведомство предоставило «оперативную съёмку и фото с места осмотра дачного дома».

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Видео: МВД РБ

Информация будет дополнена.