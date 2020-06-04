Новым премьером Беларуси стал экс-глава Госкомвоенпрома. Кто с ним в правительстве

В среду, 3 июня, президент отправил прошлый состав правительства в отставку. Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко, экс-глава Госкомвоенпрома, сообщает TUT. BY со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

СПРАВКА. Роман Головченко родился 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году — Академию управления при президенте. Начинал карьеру в Совбезе, в 2002—2005 годах был замначальника отдела Генпрокуратуры, работал в Администрации президента, Госкомвоенпроме. В 2013—2018 годах был послом Беларуси в ОАЭ. В августе 2018 года назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.

Кто с ним в правительстве

Пост первого вице-премьера получил Николай Снопков (в январе нынешнего года получил назначение послом в Китае), его предшественник, Дмитрий Крутой, стал замглавы Администрации президента.

Реклама

Пост вице-премьера получил также Александр Субботин. Он в 2015—2017 годах был замминистра сельского хозяйства, потом работал в Администрации президента, а в 2018 году получил работу в Москве, став членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу.

Прежний премьер-министр Сергей Румас в новый состав правительства не вошёл.