Начался «стрижепад»: что это такое и как поступить, если вы нашли обессиленную птицу

Сейчас в Беларуси, в том числе Слуцке, установилась очень недружелюбная погода. И если люди могут потеплее одеться, то у только-только прилетевших с южных стран стрижей такой возможности нет.

Из-за этого фактора обессиленные долгим перелетом птицы при такой погоде и отсутствии кормовой базы забиваются под крыши домов или в другие щели и впадают в анабиоз. Однако не все доживают до потепления или, в принципе, успевают найти место для «зимовки». Так и начинается «стрижепад». Переохлажденные и голодные птицы обессиленными падают на землю и без помощи человека их ожидает верная гибель!

Если вы нашли стрижа

Если вы нашли такого бедолагу, то не проходите мимо. Заберите его с собой и оставьте на ночь в тёплой квартире. Птица отогреется и назавтра улетит. Однако стоит помнить, что стрижи не умеют взлетать с земли! Лучшим способом будет запустить птицу с руки или с балкона, но не бросать его в свободный полет, а просто посадить на подоконник или вытянутую руку.

Реклама

Если стриж все же не улетел

Если стриж все же не улетел, стоит подкормить его. Для этого подойдет опарыш, который продается в рыболовных магазинах, а лучше мучной червь. Кормить придется насильно, т.к. птица взрослая и подачки не принимает. Для этого зафиксируйте стрижа пузом вниз и аккуратно просуньте ноготь между верхней и нижней челюстями у основания клюва, когда рот откроется, не зевайте и закидывайте туда червячка/личинку, проглотит он ее сам.

После еды не забудьте напоить стрижа, для этого вам понадобится шприц или пипетка. Набираем туда воду и капаем ее стрижу на ноздри или усы, чтобы тот ее слизал. Через пару часов после откормки пытаемся вновь запустить стрижа.

Если после 1−3 дней тщательного откорма стриж все же не полетел, это значит, что птица больна или что-то себе повредила и без помощи ветеринара ей не выжить, так как стрижи-инвалиды в неволе никогда не живут и погибают.