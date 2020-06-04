Случчанка Светлана рассказала «Кур'еру», что не воспринимала коронавирус как проблему, а считала, что людей просто пугают, пока заболевание не коснулось её семьи и близких родственников. По цепочке заболела она сама, её сестра, зять и, возможно, ребёнок. Женщина ждёт результатов очередных тестов на коронавирус и находится в самоизоляции 20-й день.

«Моя мама работает в госучреждении, она была на работе 8 мая, — рассказала Светлана. — На праздник 9 мая стояла хорошая погода, и мы семьёй — я с детьми, сестра с ребёнком и мама — ездили в деревню. До поездки мама жаловалась, что ей немножко плоховато. Но мы не придали значения, возраст, думаем, мало ли что. После деревни ещё поехали к маме на чай, и сестра осталась у неё ночевать. На следующий день вместе поехали на шашлыки. Мама опять жаловалась на ломоту в теле, озноб, но температуры не было, даже ничего не заподозрили.

Мы как-то критично относились к этому коронавирусу: «Фу! Мы не заболеем». Я считала, что это всё придумано, что все разводят панику, чтобы напугать людей. О том, что есть заболевшие на работе у мамы, никто ещё не знал.

Заболели все по цепочке

В понедельник, 11 мая, мама вышла на работу. В тот день одна из сотрудниц жаловалась, что у неё пропало обоняние и она плохо себя чувствует. Её в тот же день забрали в больницу, сделали КТ и установили двухстороннее воспаление лёгких.

Реклама

12 мая на работе у мамы заболели порядка шести человек, все они ушли на больничный. Мама тоже обратилась к врачу. Ей выдали больничный, выписали лекарства и отправили домой.

13 мая позвонила сестра и сказала, что у неё поднялась температура 38. Она вызвала врача, ей открыли больничный. В этот же день поднялась температура у меня — 37,7. Появился кашель и пропало обоняние. Я поняла это, когда не почувствовала запаха духов. А потом ребёнок дал мне сирень на улице и говорит: «Понюхай, как пахнет!», а я не чувствую.

14 мая я уже поняла, что дело серьёзное. Детей в детский сад не повела, а вызвала врача. Мне поставили ОРВИ и подозрение на гайморит.

15 мая я повезла на своей машине маму и сестру в больницу. Всем надо было: мне — на снимок носа, сестре — на КТ, маме — на приём.

После этого всю неделю каждый из нас лечился дома антибиотиками.

С понедельника события развиваются всё быстрее. Маме сделали повторное КТ и с воспалением положили в больницу. Повторное КТ у сестры тоже показало воспаление. Диагноз «коронавирус» поставили и маме, и сестре. Через день мужа сестры по «скорой» забрали в больницу. Тогда я поняла, что при COVID-19 заражение происходит очень быстро, за 4−5 дней все эти симптомы появляются.

«Про самоизоляцию вообще ничего не понятно»

С этого момента начали выявлять контакты, и меня признали контактом первого уровня. Об этом предупредили специалисты центра гигиены и эпидемиологии. Но я и так знала, что раз у родни коронавирус, мне надо сидеть в изоляции 14 дней. Я отсчитывала этот срок с 15 мая, когда последний раз с ними контактировала. Я читала, что такой порядок установлен постановлением Совмина № 208 по самоизоляции: «со дня последнего контакта».

Медики ко мне за анализом приехали только 26 мая и сказали, что я должна находиться в самоизоляции с этого числа и что меня будет проверять милиция. Я обзвонила всех: ЦРБ, центр гигиены, милицию и пыталась доказать, что положенный срок у меня уже заканчивается. Но мне ответили: «Нет, у вас режим начинается с 26-го. Нам медики подают списки».

Ничего не понимаю, ведь нигде не написано, что режим считается со дня взятия мазка. Мне дали подписать бумагу с правилами самоизоляции. Там не указано, с какого и по какое я обязана сидеть.

«Почему я „контактная“, а они — нет»

Сестра до того, как попасть в больницу, ходила на работу и общалась с коллегами. Девочки там тоже заболели, были на больничном. Сестра не знала телефонов всех контактов, когда её опрашивали, поэтому их не проверяли, мазки не брали. Никаких тестов и никакой самоизоляции. Какой смысл меня сажать на самоизоляцию снова? Если я уже переболела. Мне никто не делал никаких тестов. Написали диагноз ОРВИ, так как больничный не нужен. Мне обидно".