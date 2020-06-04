На какие специальности безработных в Слуцке учат бесплатно

Слуцкие безработные могут переобучиться бесплатно с помощью службы занятости. Сейчас в списке около 20 возможных профессий. В управлении по труду, занятости и социальной защите «Кур'еру» рассказали, сколько человек и по каким специальностям уже прошли обучение в этом году, а на какие сейчас проводится запись.

В этом году 35 человек получили специальности предпринимателей, операторов ЭВМ со знанием программы «Бухгалтерия 1С», водителей погрузчика, слесарей и машинистов электровоза, а также прошли курсы по допуску к работе с косилками.

Сейчас служба занятости формирует группы для обучения безработных с сентября этого года.

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Специальности:

Продавец (срок обучения — 2 месяца)

Мастер по маникюру (срок обучения — 1,5 месяца)

Повар (срок обучения — 3 месяца)

Электрогазосварщик (срок обучения — 5 месяцев)

Парикмахер. Мастер по маникюру (срок обучения — 9 месяцев)

Оператор ЭВМ (срок обучения — 4 месяца)

Обучение проходит в Слуцком государственном колледже.

Обучение в Минске по специальностям:

Оператор котельной (срок обучения — 3 месяца)

Водитель погрузчика (срок обучения — 1,7 месяца)

Дорожный рабочий (с трудоустройством; срок обучения — 1,7 месяца)

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения — 3,5 месяца)

Кроме того, записаться можно в группы для обучения профессиям маляра, штукатура, облицовщика-плиточника, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря по КИПиА, официанта, швеи.

Обучение и проживание оплачивает управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома. Кроме того, выплачивается стипендия.

Подробную информацию можно узнать по телефону 2 54 35.