На какие специальности безработных в Слуцке учат бесплатно

Слуцкие безработные могут переобучиться бесплатно с помощью службы занятости. Сейчас в списке около 20 возможных профессий. В управлении по труду, занятости и социальной защите «Кур'еру» рассказали, сколько человек и по каким специальностям уже прошли обучение в этом году, а на какие сейчас проводится запись.
В этом году 35 человек получили специальности предпринимателей, операторов ЭВМ со знанием программы «Бухгалтерия 1С», водителей погрузчика, слесарей и машинистов электровоза, а также прошли курсы по допуску к работе с косилками.
Сейчас служба занятости формирует группы для обучения безработных с сентября этого года.
Специальности:
- Продавец (срок обучения — 2 месяца)
- Мастер по маникюру (срок обучения — 1,5 месяца)
- Повар (срок обучения — 3 месяца)
- Электрогазосварщик (срок обучения — 5 месяцев)
- Парикмахер. Мастер по маникюру (срок обучения — 9 месяцев)
- Оператор ЭВМ (срок обучения — 4 месяца)
Обучение проходит в Слуцком государственном колледже.
Обучение в Минске по специальностям:
- Оператор котельной (срок обучения — 3 месяца)
- Водитель погрузчика (срок обучения — 1,7 месяца)
- Дорожный рабочий (с трудоустройством; срок обучения — 1,7 месяца)
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения — 3,5 месяца)
Кроме того, записаться можно в группы для обучения профессиям маляра, штукатура, облицовщика-плиточника, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря по КИПиА, официанта, швеи.
Обучение и проживание оплачивает управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома. Кроме того, выплачивается стипендия.
Подробную информацию можно узнать по телефону 2 54 35.
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