Часть пришкольных лагерей Слуцкого района начали работу 3 июня, а загородные круглосуточные лагеря откроются только с 7 июля. «Кур'ер» узнал сроки работы оздоровительных лагерей и стоимость путёвок.

Круглосуточные лагеря

Круглосуточные лагеря «Зорька» и «Зенитчик» будут работать только две смены по 18 дней: с 07.07. по 24.07 и с 28.07 по 14.08.

Профильный оздоровительный лагерь «Олимпиец» на базе ГУ «Слуцкий центр туризма» примет детей — участников предметных районных олимпиад на 9 дней: с 07.07 — 15.07 пройдёт лингвистическая смена, 17.07- 25.07 — филолого-математическая смена.

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Всего в круглосуточных лагерях планируется оздоровить 420 детей.

Стоимость путёвки в круглосуточный оздоровительный лагерь

Возрастная категория Полная стоимость 2020 Дотация 2020 Доплата родителей 2020 о/л «Зенитчик» 6−10 лет 330,46 205,00 125,46 11−13 лет 341,44 205,00 136,44 14−17 лет 348,64 205,00 143,64 о/л «Зорька» 6−10 лет 332,41 205,00 127,41 11−13 лет 343,39 205,00 138,39 14−17 лет 350,59 205,00 145,59 о/л «Олимпиец» 11−13 лет 155,02 88,00 67,02 14−17 лет 158,62 88,00 70,62

Дневные лагеря

В Слуцком районе с 03.06 — 23.06 будут работать 27 оздоровительных лагерей, в которых планируют отдохнуть 644 учащихся.

С 03.08 — 23.08 продолжат работу оздоровительные лагеря на базе 12 учреждений общего среднего образования для 286 детей.

Стоимость путёвки в дневной оздоровительный лагерь для детей (с учётом дотации 85 руб.):