Часть пришкольных лагерей Слуцкого района начали работу 3 июня, а загородные круглосуточные лагеря откроются только с 7 июля. «Кур'ер» узнал сроки работы оздоровительных лагерей и стоимость путёвок.
Круглосуточные лагеря
Круглосуточные лагеря «Зорька» и «Зенитчик» будут работать только две смены по 18 дней: с 07.07. по 24.07 и с 28.07 по 14.08.
Профильный оздоровительный лагерь «Олимпиец» на базе ГУ «Слуцкий центр туризма» примет детей — участников предметных районных олимпиад на 9 дней: с 07.07 — 15.07 пройдёт лингвистическая смена, 17.07- 25.07 — филолого-математическая смена.
Всего в круглосуточных лагерях планируется оздоровить 420 детей.
Стоимость путёвки в круглосуточный оздоровительный лагерь
|Возрастная категория
|Полная стоимость
2020
|Дотация 2020
|Доплата родителей
2020
|о/л «Зенитчик»
|6−10 лет
|330,46
|205,00
|125,46
|11−13 лет
|341,44
|205,00
|136,44
|14−17 лет
|348,64
|205,00
|143,64
|о/л «Зорька»
|6−10 лет
|332,41
|205,00
|127,41
|11−13 лет
|343,39
|205,00
|138,39
|14−17 лет
|350,59
|205,00
|145,59
|о/л «Олимпиец»
|11−13 лет
|155,02
|88,00
|67,02
|14−17 лет
|158,62
|88,00
|70,62
Дневные лагеря
В Слуцком районе с 03.06 — 23.06 будут работать 27 оздоровительных лагерей, в которых планируют отдохнуть 644 учащихся.
С 03.08 — 23.08 продолжат работу оздоровительные лагеря на базе 12 учреждений общего среднего образования для 286 детей.
Стоимость путёвки в дневной оздоровительный лагерь для детей (с учётом дотации 85 руб.):
- 6−10 лет — 12,68 рубля;
- 11−13 лет — 20,96 рубля;
- 14−17 лет — 27,08 рубля.
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