Сплошные плюсы по депозитам. Как Белагропромбанк поможет вам зарабатывать больше (обзор)

Хранить деньги на банковском депозите или лучше они пусть под подушкой полежат? Что сейчас происходит на рынке депозитов, заинтересованы ли люди сберегать, что своим клиентам предлагает Белагропромбанк?

Об этом рассказала Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 (г.Слуцк) Региональной дирекции Минской области ОАО «Белагропромбанк».

К накоплениям, к возможностям, к стабильности

— На какие вклады лучше обратить внимание потенциальному вкладчику?

— Безусловно, это вклады сберегательной линейки «Сплошные плюсы» с широким выбором по условиям хранения денежных средств. Желающие накопить денег и иметь возможность постоянно пополнять счёт могут воспользоваться прежде всего отзывным вкладом «Плюс к накоплениям». Для тех, у кого уже имеются сбережения и кому может понадобиться воспользоваться частью сбережений (при этом можно и полностью снять средства), хорошим предложением является отзывный вклад «Плюс к возможностям».

И конечно, вклад с самым широким диапазоном сроков хранения и с высокой доходностью — безотзывный вклад «Плюс к стабильности». Также мы обращаем внимание наших клиентов на безотзывный вклад «1 Плюс 1» в белорусских рублях и долларах США. Это вклад с самой высокой процентной ставкой по вкладам в долларах США.

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— Какой вы всё же посоветуете самый выгодный вклад в Белагропромбанке на данный момент?

— В белорусских рублях это безотзывный вклад «Плюс к стабильности», заключаемый клиентом в режиме онлайн сроком на 370 дней в рамках рекламной акции «Весенний промокод». Размер ставки — 13,5% годовых. Его необходимо оформить до 20 июня, в период действия акции.

В долларах США лучшее предложение — это безотзывный вклад «1 Плюс 1» по ставке 2,3% годовых. Обращаю внимание: чтобы воспользоваться такой процентной ставкой, нужно одновременно разместить на депозит 1000 долларов США и 5000 белорусских рублей.

Если кого-то интересуют вклады в евро, то по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» ставка составит до 1,1% годовых в зависимости от срока размещения.

6,0% годовых вы заработаете на российских рублях за 370 дней, оформив в режиме онлайн безотзывный вклад «Плюс к стабильности» также в рамках рекламной акции «Весенний промокод».

Депозитная карта — и доход, и постоянный доступ к своим сбережениям

— Отдельно хочу рассказать ещё об одном сберегательном продукте банка — депозитной карте. Это выгодный способ получения дохода в сочетании с функциональностью банковской платёжной карточки. А ещё отличная альтернатива депозитам для тех, кто заботится о своих финансах, стремится их приумножать и при этом хочет иметь к ним постоянный доступ.

Одна из особен­нос­тей данного продукта — это возможность использования денежных средств, хранящихся на вкладе, в любое время без посещения банка. При отсутствии расходных операций за расчётный период (календарный месяц) доход начисляется по повышенной процентной ставке. При наличии расходных операций по карте в расчётном периоде проценты начисляются по ставке вклада «до востребования». Депозитная карта может быть оформлена в трёх валютах — белорусских рублях, долларах США и евро.

Игры, акции, призы

— Известно, что в банках проводятся сезонные и другие акции. Наверняка у Белагропромбанка есть интересные и выгодные предложения. Расскажите о них подробнее.

— По условиям проходящей сейчас акции «Весенний промокод» для новых и действующих клиентов предоставляется возможность оформить вклад под повышенную процентную ставку, не выходя из дома, в дистанционных каналах обслуживания. При заключении договора в интернет-банкинге или мобильном интернет-банкинге участник акции получает специальный промокод — аgro2020.

После того как вкладчик введёт данный промокод в соответствующее поле интернет-банкинга или мобильного интернет-банкинга, он получит привлекательную процентную ставку по вкладу.

В белорусских рублях, например, это 13,5% годовых, в долларах США — 2,2% годовых.

О рекламных играх также можно рассказать много интересного. Оформив вклад на имя ребёнка, клиенты становятся участниками детской сберегательной программы «Расти большой!». Её участники на каждый свой день рождения получают подарок от банка.

В этом году в рамках рекламной игры «Подари мечту!» победители игры выиграли поездку в парк развлечений Диснейленд в Париже для всей семьи.

В прошлом году вкладчица ОАО «Белагропромбанк» благодаря участию в рекламной игре стала обладательницей квартиры в Минске. Второй раз состоялась рекламная игра, где на кону был главный приз — автомобиль. Совсем недавно среди вкладчиков банка проходила рекламная игра «Удачная заначка!», и 22 мая победитель уже получил ключи от автомобиля.

Перспективы — расширять линейку продуктов и повышать доходность клиентов

— Как вы оцениваете долгосрочные перспективы рынка депозитов?

— Безусловно, всё большую популярность будут приобретать онлайн-вклады. Они обладают рядом преимуществ, которые современный человек сегодня очень ценит: это экономия времени на посещении отделений банка, предоставление повышенной процентной ставки, дополнительной капитализации и, конечно, это возможность контролировать начисление процентов, остаток по счёту, срок действия договора в интернет-банкинге в течение всего срока действия договора.

Белагропромбанк продолжает расширять линейку инструментов, обеспечивающих рост денежных средств вкладчиков, и сейчас ведёт активную работу в данном направлении.

* ставки по депозитам Белагропромбанка действительны по состоянию на 20.05.2020

ОАО «Белагропромбанк» УНП 100 693 551