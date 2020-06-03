Житель Слуцка выловил 15-килограммового сазана. От размера рыбы можно очешуеть (фото)

Профессиональной рыбалкой Владимир Губчик занимается около 10 лет. Но это первый такой большой улов в жизни случчанина.

Выловить сазана у Владимира получилось в устье реки Скрипица в районе деревни Переров. Это левый приток Припяти.

«Рыбалка — моё любимое занятие в свободное от работы время. Съездить порыбачить удалось в пятницу (29 мая. — Прим. ред.). Чтобы достать из воды красавца-сазана, мне потребовалось минут 5−7. Когда взвесил его, обалдел! 14,8 кг! За всю жизнь у меня такой улов впервые!» — поделился с корреспондентом «Кур'ера» случчанин.