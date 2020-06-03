Родители благодарят учительницу начальных классов из Слуцка

Хотим выразить слова огромной благодарности Ирине Михайловне Мастаковой.

Спасибо вам за ваш труд. За то, что изо дня в день вы каждому из своих учеников дарили частичку себя. Вы дали знания, делились своим опытом, уделяли своё внимание и, в конце концов, дарили частичку своего сердца. Спасибо за ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребёнку, ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем вам здоровья, удачи и благополучия! Ваш 4 «Г» класс СШ № 10.