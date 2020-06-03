Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью CNN, где эксперты отвечают на самые популярные вопросы о коронавирусе, которые волнуют людей со всего мира. Продолжаем публиковать некоторые из них.

Авторы: Холли Ян и Скотти Эндрю, CNN

Соавторы: Мелисса Махтани, Хармит Каур и Джинна Сахади, CNN

Я вижу, как другие страны опрыскивают тротуары и другие общественные места дезинфицирующим средством. Почему бы нам не сделать это?

Эксперты в области здравоохранения говорят, что выборочное распыление дезинфицирующих средств в открытых местах — это в основном пустая трата времени.

На самом деле это может принести больше вреда, чем пользы.

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«Распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, дыхания или к раздражению кожи», — утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Опрыскивание или фумигация (окуривание — от автора перевода) наружных пространств, таких как улицы или рынки, также не рекомендуется для уничтожения вируса, вызывающего COVID-19, или других патогенных микроорганизмов, поскольку дезинфицирующее средство при помощи грязи и мусора быстро становится неактивным. Также это просто нереально и невозможно вручную очистить и удалить все органические вещества из всех общественных мест.

Более того, распыление дезинфицирующих средств на пористые поверхности, такие как заасфальтированные или грунтовые тротуары и дорожки, будет ещё менее эффективным", — утверждают в ВОЗ.

По словам ВОЗ, земля обычно не является источником инфекции. И как только дезинфицирующее средство размывается или распадается под воздействием внешних факторов, то заражённый человек может снова легко загрязнить обработанную ранее поверхность.

Что такого особенного в коронавирусе? Зачем практиковать социальное дистанцирование сейчас, если мы не принимали таких же мер во время эпидемии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и свиного гриппа?

В отличие от ОРДС и свиного гриппа, новый коронавирус очень заразен и чрезвычайно смертелен, рассказывает главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджэй Гупта.

«ОРДС тоже был коронавирусом и также новым на тот момент, — говорит Гупта. — В итоге мы знаем, что ОРДС привёл к заражению 8000 человек по всему миру и смерти примерно 800 из них. Несмотря на то, что это очень высокий коэффициент смертности, но сам вирус не оказался очень заразным.

С другой стороны, свиной грипп (H1N1) был очень заразным и за год заразил около 60 миллионов человек только в Соединённых Штатах, не считая другие страны мира. Но он был гораздо менее смертелен — точнее всего 1/3 от показателя смертности обычного гриппа.

А главным отличительным признаком нового коронавируса является то, что он очень заразен и, по-видимому, гораздо более смертелен, чем грипп. Таким образом, обе эти вещи — заразность и смертельность — в сочетании являются причиной того, что мы относимся к новому коронавирусу более серьёзно".

Правда ли, что у молодых людей также возникают тромбы и инсульты при заражении коронавирусом?

Да, некоторые молодые люди перенесли инсульт после заражения коронавирусом.

«Похоже, что вирус вызывает увеличение свёртываемости крови в крупных артериях, приводя таким образом к тяжёлому инсульту», — говорит доктор Томас Оксли, нейрохирург в системе здравоохранения Маунт Синай в городе Нью-Йорке. — Наш отчёт показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов за последние две недели. Большинство из этих пациентов не имели каких-либо заболеваний в прошлом и находились дома с лёгкими симптомами (а в двух случаях вообще без симптомов) COVID-19″.

Как минимум один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, отделении интенсивной терапии или же в отделении инсульта, рассказал доктор Оксли. Только один пациент был выписан из больницы, но потребует интенсивного ухода на дому.

Сможет ли анализ крови на антитела показать, что у меня выработался иммунитет на это заболевание, и я могу спокойно вернуться к работе?

Не обязательно. Антитела — это реакция организма на присутствие в нём бактерий или вирусов. Но этот коронавирус настолько новый, что нам до сих пор не ясно, означает ли наличие антител к нему длительную защиту от повторного заражения.

«Мы пока не знаем, какова связь между уровнем антител и степенью вашей защиты, — говорит доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. — Анализ может показать наличие в вашем организме антител к коронавирусу, но, возможно, их будет недостаточно, чтобы полностью защитить вас от повторного заболевания».

Существует также риск того, что некоторые тесты на антитела могут спутать новый коронавирус с другими видами коронавирусной инфекции, допустим, такими, как те, которые вызывают обычную простуду.

Если антитела к новому коронавирусу не гарантируют длительного иммунитета, каким образом может помочь вакцина?

По словам эпидемиолога доктора Ларри Бриллиант, в некоторых случаях вакцина может обеспечить более надёжную защиту, чем антитела, образующиеся после заражения.

«На самом деле есть ещё шесть других видов коронавируса — Ближневосточный респираторный синдром (англ. MERS) и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС или англ. SARS), а также четыре других вида, которые вызывают обычную простуду. Все они, очевидно, не особо отличаются способностью создавать длительный иммунитет, — рассказывает доктор Бриллиант. — Нам всё ещё предстоит выяснить, сможем ли мы создать вакцину, которая приведёт к выработке лучшего иммунитета [к новому коронавирусу], чем непосредственно сама болезнь. И это не какие-то несбыточные мечты. Многие из вакцин, которые человечество разработало за свою историю, на самом деле оказались сильнее в выработке иммунитета, чем даже сами вирусы, приводящие к заболеваниям».

Имеет ли значение группа крови при борьбе с коронавирусом и влияет ли это каким-либо образом на протекание болезни?

«Нет, не влияет, так же как и с другими видами коронавирусов, — говорит доктор Мария Ван Керхов, технический руководитель программы COVID-19 Всемирной организации здравоохранения. — Все мы подвержены этому вирусу одинаково. Это новый вирус, соответственно, у человечества не было возможности создать иммунитет и выработать определённые способности борьбы с ним».

Какой мы можем получить урок из опыта других стран в борьбе с коронавирусом?

Первоначально Сингапур очень хвалили за те шаги, которые он предпринимал по борьбе с распространением вируса. Даже тех людей, у которых не было симптомов, но был положительный результат, госпитализировали на весь период заболевания, пока не получали отрицательный тест на наличие вируса в их организме.

В то же время Сингапур не вводил серьёзных общественных ограничительных мер, позволив предприятиям, церквям, ресторанам и школам оставаться открытыми во время первой волны заболевания. А некоторые части этого города-государства вообще были проигнорированы государственными службами, отвечающими за тестирование. В результате всех этих упущений число случаев заболевания в Сингапуре резко возросло, и в стране наблюдалась сильная вторая волна распространения коронавируса.

В отличие от Сингапура, такие страны, как Германия, Южная Корея, Исландия и Тайвань, смогли вовремя подавить распространение вспышки заболеваемости и, как результат, теперь имеют одни из самых низких показателей смертности от COVID-19 в мире.

Тайвань, в частности, принял очень активные меры, запустив Центральный командный центр по эпидемии, прежде чем остров даже подтвердил свой первый случай заражения. А Исландия требовала, чтобы все её граждане, возвращающиеся в страну, проходили обязательный 14-дневный карантин — независимо от того, из какой страны они вернулись.

Германия и Южная Корея довольно быстро начали широкое тестирование и поэтому имеют одни из самых высоких в мире показателей тестирования на душу населения. Их способность идентифицировать и изолировать заражённых помогла этим государствам предотвратить огромное количество смертей.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

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