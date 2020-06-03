В магазинах КУП «Слуцкторг» поступление строительных смесей

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В магазинах КУП «Слуцкторг» № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5), № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) поступление строительных смесей.

Штукатурный раствор для наружных работ № 224/31

В магазинах КУП «Слуцкторг» поступление строительных смесей

Экономичная рядовая штукатурная смесь для наружных работ. Предназначена для выравнивания стен из бетона, ячеистого бетона, кирпича под последующую отделку шпатлевкой или облицовку.

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Штукатурный раствор для внутренних работ № 223/06

В магазинах КУП «Слуцкторг» поступление строительных смесей

Смесь предназначена для выравнивания стен из бетона, ячеистого бетона, кирпича под последующую отделку шпатлевкой или оклейку обоями. Может применяться как на больших поверхностях, так и для местного ремонта. Подходит для поверхностей с небольшой прочностью, может использоваться для выполнения работ как во влажных, так и в сухих помещениях.

Клей для блоков из ячеистого бетона № 112/13

Смесь предназначена для кладки блоков из ячеистого бетона со строго выдержанными геометрическими размерами и формой I и II категории. Свойства материала позволяют укладывать блоки с небольшой толщиной шва (2−3 мм), получить однородную стену без «мостиков холода».

Стандартный клей для укладки облицовочной плитки для наружных и внутренних работ № 512/09

В магазинах КУП «Слуцкторг» поступление строительных смесей

Стандартная тонкослойная смесь для приклеивания керамических, цементных, каменных плиток, мозаики на недеформирующихся поверхностях — таких как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка. Может применяться как внутри, так и снаружи зданий. Стабильна на вертикальных поверхностях.

  • Смесь сухая цементно-песчаная универсальная М 150 № 111/65
  • Портландцемент М500Д20 мешок (25кг)
  • Портландцемент М500 Д0 мешок (25 кг)

В магазинах КУП «Слуцкторг» поступление строительных смесей

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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