«Из 217 объектов 144 работали с нарушениями». Санэпидслужба Слуцка проверила, как соблюдаются карантинные меры

В мае специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии ежедневно проверяли, как в городе и районе проводятся противоэпидемические мероприятия. Всего было проверено 217 объектов, из них 144 работали с нарушениями.
Какие объекты проверяли
Сотрудники санэпидслужбы проводили мониторинг предприятий торговли, общественного питания и промышленности, учреждений образования, объектов культуры и спорта, автозаправочных станций, объектов транспортной организации и объектов бытового обслуживания населения.
Какие требования не выполнялись
Как оказалось, самыми распространёнными нарушениями были:
- недостаточное количество информационно-образовательных материалов по профилактике респираторных заболеваний на стендах и информационных табло;
- нехватка антисептиков для обработки рук;
- отсутствие полос для соблюдения социальной дистанции возле касс и у линий раздач;
- нехватка дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, нарушение требований к содержанию и эксплуатации уборочного инвентаря;
- неудовлетворительное содержание торговых, производственных и вспомогательных помещений;
- нарушение требований к условиям хранения, срокам годности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Что грозит за нарушения
За нарушение противоэпидемических мероприятий в Слуцке привлечено к административной ответственности 12 должностных лиц. Ещё 11 ходатайств подано о привлечении к дисциплинарной ответственности и 10 писем направлено в органы власти и ведомства.
Также в адрес субъектов хозяйствования выдано 140 предписаний по устранению нарушений, 11 предложений о приостановлении деятельности объектов для проведения генеральной уборки, 8 предписаний об изъятии из обращения недоброкачественной пищевой продукции.
Согласно ст. 16.8 КоАП, за нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур предусмотрен штраф до 30 базовых величин для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей — до 200 базовых величин, для юридических лиц — до 500 базовых величин.
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