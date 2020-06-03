«Из 217 объектов 144 работали с нарушениями». Санэпидслужба Слуцка проверила, как соблюдаются карантинные меры

В мае специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии ежедневно проверяли, как в городе и районе проводятся противоэпидемические мероприятия. Всего было проверено 217 объектов, из них 144 работали с нарушениями.

Какие объекты проверяли

Сотрудники санэпидслужбы проводили мониторинг предприятий торговли, общественного питания и промышленности, учреждений образования, объектов культуры и спорта, автозаправочных станций, объектов транспортной организации и объектов бытового обслуживания населения.

Какие требования не выполнялись

Как оказалось, самыми распространёнными нарушениями были:

недостаточное количество информационно-образовательных материалов по профилактике респираторных заболеваний на стендах и информационных табло;

нехватка антисептиков для обработки рук;

отсутствие полос для соблюдения социальной дистанции возле касс и у линий раздач;

нехватка дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, нарушение требований к содержанию и эксплуатации уборочного инвентаря;

неудовлетворительное содержание торговых, производственных и вспомогательных помещений;

нарушение требований к условиям хранения, срокам годности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Что грозит за нарушения

За нарушение противоэпидемических мероприятий в Слуцке привлечено к административной ответственности 12 должностных лиц. Ещё 11 ходатайств подано о привлечении к дисциплинарной ответственности и 10 писем направлено в органы власти и ведомства.

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Также в адрес субъектов хозяйствования выдано 140 предписаний по устранению нарушений, 11 предложений о приостановлении деятельности объектов для проведения генеральной уборки, 8 предписаний об изъятии из обращения недоброкачественной пищевой продукции.

Согласно ст. 16.8 КоАП, за нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур предусмотрен штраф до 30 базовых величин для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей — до 200 базовых величин, для юридических лиц — до 500 базовых величин.