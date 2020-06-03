Жители Слуцка посоветовали, какие книги почитать этим летом. Список

Если уже устали от новостей, то выбирайте, что почитать вечером или на выходных. Обзор книг по жанрам составлен по опросу в соцсетях «Кур'ера» — «ВКонтакте» и Instagram.
Фэнтези
- «Шестёрка воронов», Ли Бардуго
- «Хроники Амбера», Роджер Желязны
- Серия романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг
- «Как я стал боевым магом», Игорь Осипов
Фантастика, научная фантастика
- «Принцесса Марса», Эдгар Райс Берроуз
- «451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери
- «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери
- «Лекарство от меланхолии», Рэй Брэдбери
- Brave New World, Aldous Huxley
- «1984», Оруэлл Джордж
Триллеры, ужасы
- «Страна радости», Стивен Кинг
- «Монстры», Стивен Кинг
- «Чужак», Стивен Кинг
- «Жребий Салема», Стивен Кинг
- «Кошмар на улице Вязов», Стрэнтон Арч
- «Рассветная бухта», Тана Френч
Современная проза
- «Мне тебя обещали», Эльчин Сафарли
- «День, когда мы были счастливы», Джорджия Хантер
- «Весь невидимый нам свет», Энтони Дорр
- «Шантарам», Робертс Грегори Дэвид
- «Светлячок и другие рассказы», Харуки Мураками
- «Парфюмер», Патрик Зюскинд
- «Прислуга», Кэтрин Стокетт
- «Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина
Белорусская классика
- «Палескія рабінзоны», Янка Маўр
Русская классика
- «Тихий Дон», Михаил Шолохов
- «Палата № 6», Антон Чехов
- «Война и мир», Лев Толстой
- «Собачье сердце», Михаил Булгаков
- «Гранатовый браслет», Александр Куприн
Зарубежная классика
- «Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго
- «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
- «Джен Эйр», Шарлотта Бронте
- «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», Энн Бронте
Детская проза
- Истории про Малыша и Карлсона, Астрид Линдгрен
- «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
Детективы
- «Азазель», Борис Акунин
- «Правда о деле Гарри Квеберта», Жоэль Диккер
- «Все приключения Шерлока Холмса в одном томе», Артур Конан Дойл
- Произведения Агаты Кристи
Бизнес
- «45 татуировок продавана». Максим Батырёв
Саморазвитие, наука, психология
- «Краткие ответы на большие вопросы», Стивен Хокинг
- «Монах, который продал свой «феррари», Робин С. Шарма
- «Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение», Ян Кернер (18+)
- «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Элрод Хэл
- «Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений», Дэвид Бёрнс
Исторический роман
- «Мария Стюарт», Цвейг Стефан
Публицистика
- «Тело как улика. Случаи из практики самого известного судмедэксперта Германии», Тсокос Михаэль
- «Когда дым застилает глаза», Кейтлин Даути
- «Моя мечта о золоте и снеге», Мартен Фуркад
- «Выбор», Эгер Эдит Ева
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.