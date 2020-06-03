Жители Слуцка посоветовали, какие книги почитать этим летом. Список

Отдел новостей
-
0
Жители Слуцка посоветовали, какие книги почитать этим летом. Список
Фотографии: Наталья Спиридонова и Ирина Ерёменко

Если уже устали от новостей, то выбирайте, что почитать вечером или на выходных. Обзор книг по жанрам составлен по опросу в соцсетях «Кур'ера» — «ВКонтакте» и Instagram.

Фэнтези

  • «Шестёрка воронов», Ли Бардуго
  • «Хроники Амбера», Роджер Желязны
  • Серия романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг
  • «Как я стал боевым магом», Игорь Осипов

Фантастика, научная фантастика

  • «Принцесса Марса», Эдгар Райс Берроуз
  • «451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери
  • «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери
  • «Лекарство от меланхолии», Рэй Брэдбери
  • Brave New World, Aldous Huxley
  • «1984», Оруэлл Джордж

Триллеры, ужасы

  • «Страна радости», Стивен Кинг
  • «Монстры», Стивен Кинг
  • «Чужак», Стивен Кинг
  • «Жребий Салема», Стивен Кинг
  • «Кошмар на улице Вязов», Стрэнтон Арч
  • «Рассветная бухта», Тана Френч

Современная проза

  • «Мне тебя обещали», Эльчин Сафарли
  • «День, когда мы были счастливы», Джорджия Хантер
  • «Весь невидимый нам свет», Энтони Дорр
  • «Шантарам», Робертс Грегори Дэвид
  • «Светлячок и другие рассказы», Харуки Мураками
  • «Парфюмер», Патрик Зюскинд
  • «Прислуга», Кэтрин Стокетт
  • «Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина

Белорусская классика

  • «Палескія рабінзоны», Янка Маўр

Русская классика

  • «Тихий Дон», Михаил Шолохов
  • «Палата № 6», Антон Чехов
  • «Война и мир», Лев Толстой
  • «Собачье сердце», Михаил Булгаков
  • «Гранатовый браслет», Александр Куприн

Зарубежная классика

  • «Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго
  • «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
  • «Джен Эйр», Шарлотта Бронте
  • «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», Энн Бронте

Детская проза

  • Истории про Малыша и Карлсона, Астрид Линдгрен
  • «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Детективы

  • «Азазель», Борис Акунин
  • «Правда о деле Гарри Квеберта», Жоэль Диккер
  • «Все приключения Шерлока Холмса в одном томе», Артур Конан Дойл
  • Произведения Агаты Кристи

Бизнес

  • «45 татуировок продавана». Максим Батырёв

Саморазвитие, наука, психология

  • «Краткие ответы на большие вопросы», Стивен Хокинг
  • «Монах, который продал свой «феррари», Робин С. Шарма
  • «Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение», Ян Кернер (18+)
  • «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Элрод Хэл
  • «Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений», Дэвид Бёрнс

Исторический роман

  • «Мария Стюарт», Цвейг Стефан

Публицистика

  • «Тело как улика. Случаи из практики самого известного судмедэксперта Германии», Тсокос Михаэль
  • «Когда дым застилает глаза», Кейтлин Даути
  • «Моя мечта о золоте и снеге», Мартен Фуркад
  • «Выбор», Эгер Эдит Ева
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.