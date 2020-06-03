Жители Слуцка посоветовали, какие книги почитать этим летом. Список

Если уже устали от новостей, то выбирайте, что почитать вечером или на выходных. Обзор книг по жанрам составлен по опросу в соцсетях «Кур'ера» — «ВКонтакте» и Instagram.

Фэнтези

«Шестёрка воронов», Ли Бардуго

«Хроники Амбера», Роджер Желязны

Серия романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг

«Как я стал боевым магом», Игорь Осипов

Фантастика, научная фантастика

«Принцесса Марса», Эдгар Райс Берроуз

«451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери

«Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери

«Лекарство от меланхолии», Рэй Брэдбери

Brave New World, Aldous Huxley

«1984», Оруэлл Джордж

Триллеры, ужасы

«Страна радости», Стивен Кинг

«Монстры», Стивен Кинг

«Чужак», Стивен Кинг

«Жребий Салема», Стивен Кинг

«Кошмар на улице Вязов», Стрэнтон Арч

«Рассветная бухта», Тана Френч

Современная проза

«Мне тебя обещали», Эльчин Сафарли

«День, когда мы были счастливы», Джорджия Хантер

«Весь невидимый нам свет», Энтони Дорр

«Шантарам», Робертс Грегори Дэвид

«Светлячок и другие рассказы», Харуки Мураками

«Парфюмер», Патрик Зюскинд

«Прислуга», Кэтрин Стокетт

«Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина

Белорусская классика

«Палескія рабінзоны», Янка Маўр

Русская классика

«Тихий Дон», Михаил Шолохов

«Палата № 6», Антон Чехов

«Война и мир», Лев Толстой

«Собачье сердце», Михаил Булгаков

«Гранатовый браслет», Александр Куприн

Зарубежная классика

«Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго

«Атлант расправил плечи», Айн Рэнд

«Джен Эйр», Шарлотта Бронте

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», Энн Бронте

Детская проза

Истории про Малыша и Карлсона, Астрид Линдгрен

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Детективы

«Азазель», Борис Акунин

«Правда о деле Гарри Квеберта», Жоэль Диккер

«Все приключения Шерлока Холмса в одном томе», Артур Конан Дойл

Произведения Агаты Кристи

Бизнес

«45 татуировок продавана». Максим Батырёв

Саморазвитие, наука, психология

«Краткие ответы на большие вопросы», Стивен Хокинг

«Монах, который продал свой «феррари», Робин С. Шарма

«Она кончает первой. Как доставить женщине наслаждение», Ян Кернер (18+)

«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Элрод Хэл

«Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений», Дэвид Бёрнс

Исторический роман

«Мария Стюарт», Цвейг Стефан

Публицистика