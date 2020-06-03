Чайный гриб, шевроны, самовар… Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

Говорят, на каждый товар найдётся свой покупатель. Это закон рынка, аксиома. Иначе вряд ли интернет-барахолки были бы полны вот таких странных вещей.

«Кур'ер» посмотрел на известной интернет-барахолке, какие странные и необычные товары продавали случчане в мае.

Вкусняшки к вашему столу

Ой, что там козье молоко и парная крольчатина. На барахолке продают такое!

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Статус «Абсолютно не нужен»

Есть такие вещи, взглянув на которые, думаешь, полжизни бы отдал, чтобы увидеть человека, который это купит. Хорошо, что не произносишь вслух, иначе пришлось бы отдать полжизни.

3. Переводные картинки, советские, 3 руб. Школоте, которой сейчас от 20 до 40 лет, не понять, насколько это было круто — иметь «переснимки». В середине 1980-х — это было как валюта. Доллар? Нет, не слышали. Вот есть «переснимка»! Заверните мне полмира! Странно, что в 2020-м кто-то пытается «подняться» на этом деле. Опоздал, батенька, лет на 45.

4. Флаг Дании, новый, 60×90 см, 6 руб. Без комментариев. Хотя, может, кто-то в Слуцке сломает систему и выйдет на выборы с датским флагом. Это приведёт, по крайней мере, в замешательство все противоборствующие стороны.

5. Мяч для регби, 50 руб. Вам нужен? А для чего, если не секрет? Подержать в руках? Ну, подержите!

6. Шевроны пограничной службы, 5 руб. Недорого! Надо брать! Хотя день пограничника уже прошёл… А шевроны ВДВ есть? Ведро, пожалуйста!

7. Счёты СССР, 8 руб. Несколько лет время от времени захожу на интернет-барахолки и вижу — продают счёты. Разной степени сохранности и амортизации, но продают. И кто-то покупает! Может, на бусики или бусищи?

Раритеты из бабушкиного сундука

Есть на барахолке вещи, которые уже можно назвать старинными, коллекционными. Зрелище завораживающее, и не только для коллекционеров.

8. Самовар угольный, 1949 год, Тула, 280 руб. Представляете, тульский самовар продают в Слуцке. Угольный. Наверное, радость для коллекционера.

9. Радиола «Казань 2», 70 руб. Классный аппарат. Могу поспорить, что звук был не очень, но люди были рады и такому музыкальному центру.

10. «Продам, 20 руб. за всё» — гласит объявление. Это не всё, это чеканки, хозяин! И в 1970−80-е годы на стенах в квартирах слуцкой интеллигенции были весьма модными. А сейчас это раритет и память о советском благоденствии.

А может, старт для бизнеса

Самозанятость становится всё больше актуальной в ситуации с пандемией. Помощи-то ждать неоткуда. А вот и варианты свеженького бизнеса — покупай и богатей!

11. Вывеска с названием парикмахерской, 45 руб. Название парикмахерской не распространённое — уверяет хозяин товара. Торг уместен. Берём вывеску, а остальное приложится. Главное — будем «в шоколаде».

12. Сапожная лапа, 20 руб. Когда финансы будут петь романсы, ещё пожалеете, что не купили. Хорошая вещь! Будем лапти шить, чуни латать. Уже скоро.

13. Противогаз, 20 руб., 4-й размер, новый. Вот товар так товар! И актуальный, и полезный, и старт бизнесу можно сделать! Продал противогаз, на вырученные деньги купил маски, продал маски и купил уже два противогаза на барахолке! Одним словом, коммерческая мысль так и прёт!