Чайный гриб, шевроны, самовар… Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

Жанна Авдеева
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Говорят, на каждый товар найдётся свой покупатель. Это закон рынка, аксиома. Иначе вряд ли интернет-барахолки были бы полны вот таких странных вещей.

«Кур'ер» посмотрел на известной интернет-барахолке, какие странные и необычные товары продавали случчане в мае.

Вкусняшки к вашему столу

Ой, что там козье молоко и парная крольчатина. На барахолке продают такое!

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Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае
1. Улитка виноградная, 8 руб. (непонятно, за 1 кг или десяток). Возможна доставка, обещает улитковод. Главное, чтобы не своим ходом
Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае
2. Чайный гриб, 4 руб. Радует, что обещают молодой чайный гриб, а не вот это в банке. Хотя обещание «вышлю по почте» смущает

Статус «Абсолютно не нужен»

Есть такие вещи, взглянув на которые, думаешь, полжизни бы отдал, чтобы увидеть человека, который это купит. Хорошо, что не произносишь вслух, иначе пришлось бы отдать полжизни.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в маеТоп-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

3. Переводные картинки, советские, 3 руб. Школоте, которой сейчас от 20 до 40 лет, не понять, насколько это было круто — иметь «переснимки». В середине 1980-х — это было как валюта. Доллар? Нет, не слышали. Вот есть «переснимка»! Заверните мне полмира! Странно, что в 2020-м кто-то пытается «подняться» на этом деле. Опоздал, батенька, лет на 45.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

4. Флаг Дании, новый, 60×90 см, 6 руб. Без комментариев. Хотя, может, кто-то в Слуцке сломает систему и выйдет на выборы с датским флагом. Это приведёт, по крайней мере, в замешательство все противоборствующие стороны.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

5. Мяч для регби, 50 руб. Вам нужен? А для чего, если не секрет? Подержать в руках? Ну, подержите!

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

6. Шевроны пограничной службы, 5 руб. Недорого! Надо брать! Хотя день пограничника уже прошёл… А шевроны ВДВ есть? Ведро, пожалуйста!

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

7. Счёты СССР, 8 руб. Несколько лет время от времени захожу на интернет-барахолки и вижу — продают счёты. Разной степени сохранности и амортизации, но продают. И кто-то покупает! Может, на бусики или бусищи?

Раритеты из бабушкиного сундука

Есть на барахолке вещи, которые уже можно назвать старинными, коллекционными. Зрелище завораживающее, и не только для коллекционеров.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в маеТоп-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

8. Самовар угольный, 1949 год, Тула, 280 руб. Представляете, тульский самовар продают в Слуцке. Угольный. Наверное, радость для коллекционера.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

9. Радиола «Казань 2», 70 руб. Классный аппарат. Могу поспорить, что звук был не очень, но люди были рады и такому музыкальному центру.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

10. «Продам, 20 руб. за всё» — гласит объявление. Это не всё, это чеканки, хозяин! И в 1970−80-е годы на стенах в квартирах слуцкой интеллигенции были весьма модными. А сейчас это раритет и память о советском благоденствии.

А может, старт для бизнеса

Самозанятость становится всё больше актуальной в ситуации с пандемией. Помощи-то ждать неоткуда. А вот и варианты свеженького бизнеса — покупай и богатей!

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

11. Вывеска с названием парикмахерской, 45 руб. Название парикмахерской не распространённое — уверяет хозяин товара. Торг уместен. Берём вывеску, а остальное приложится. Главное — будем «в шоколаде».

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

12. Сапожная лапа, 20 руб. Когда финансы будут петь романсы, ещё пожалеете, что не купили. Хорошая вещь! Будем лапти шить, чуни латать. Уже скоро.

Топ-13 странных и необычных товаров, которые продавали случчане в мае

13. Противогаз, 20 руб., 4-й размер, новый. Вот товар так товар! И актуальный, и полезный, и старт бизнесу можно сделать! Продал противогаз, на вырученные деньги купил маски, продал маски и купил уже два противогаза на барахолке! Одним словом, коммерческая мысль так и прёт!

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Многие путают переснимки и деколь. Деколь переснимают на посуду и обжигают в муфельной печи. пленка сгорает, а рисунок вплавляется в посуду. Ето фото деколи со всадником голландского производства которую до 91года тырили на Эмальпосуде.

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3 июня 2020 19:17
It is 2015
Участник
It is 2015

В противогазе можно в вечернее время девушек и женщин пугать внезапно выскочив в сумкрках из кустов с дурным воплем. Пол можно красить

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3 июня 2020 19:18
It is 2015
Участник
It is 2015

Если из счет поотрывать оси с костяшками и снизу прибить фанерку Можно сделать ящик для инструментов

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3 июня 2020 19:20