Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 4 июня. Обзор

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Медсестра о работе в «ковидном» отделении

Новые бренды — прежний вкус и качество!

Надежда (имя изменено по просьбе героини) — медсестра Слуцкой ЦРБ. Во время пандемии она работает в одном из «ковидных» отделений стационара. Медик рассказала «Кур'еру», как проходит её рабочий день, боится ли она заразиться, что тяжелее всего переносить во время смены и как реагируют окружающие на её работу с коронавирусными пациентами.

Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг, объединяющий пять производственных площадок: в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах, Клецке, Копыле. А в скором времени в состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» войдёт ещё одно предприятие Минской области — ОАО «Здравушка-милк» (Борисов).

Сплошные плюсы по депозитам

Хранить деньги на банковском депозите или лучше они пусть под подушкой полежат? Что сейчас происходит на рынке депозитов, заинтересованы ли люди сберегать, что своим клиентам предлагает Белагропромбанк? Об этом рассказала Инна Семак, заместитель начальника ЦБУ № 542 (г.Слуцк) Региональной дирекции Минской области ОАО «Белагропромбанк».

Как случчанка лечилась в «инфекционке»

«Снится, как падаю вместе с краном»

Как не ошибиться с установкой окон ПВХ

Без выпускного, но с планами на будущее

Случчанка Ангелина (имя изменено по просьбе героини) две недели лежала в инфекционном отделении Слуцка. У неё была правосторонняя пневмония. Сейчас девушка находится на самоизоляции и уже больше недели ждёт результата теста на коронавирус. Она рассказала «Кур`еру», как проходило лечение, какая атмосфера царит в отделении и как к её болезни отнеслись знакомые и коллеги.Случчанка Валентина Корень работает машинистом башенного крана уже около шести лет. Она рассказала «Кур`еру», как попала в профессию, как первый раз забралась на кран, сколько зарабатывает и как реагируют мужчины, когда узнают, что она крановщица.Пластиковые окна имеют целый ряд преимуществ по сравнению с устаревшими деревянными рамами. Они отличаются своей прочностью, надёжностью, долговечностью, простотой в уходе, практичностью и презентабельным внешним видом. Однако все эти качества во многом зависят от правильной установки окна.«Кур`ер» вместе со специалистами производств пластиковых окон подготовил чек-лист, который поможет проверить качество установки окон ПВХ.Отзвенели последние звонки для 11-классников, впереди экзамены, ЦТ, поступление. Что чувствуют слуцкие выпускники, оставшиеся из-за коронавируса без торжеств, по случаю окончания школы, узнал «Кур'ер».