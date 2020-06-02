В «Народной газете» № 6578 от 22.05.2020 г. размещена статья «Торф здесь уместен», в которой сообщается о некогда бездумном осушении белорусских болот. В 70−80-е годы мой отец выписывал журнал «Наука и жизнь». В одном из номеров была опубликована статья одного учёного (фамилию не помню), в которой он очень резко высказывался против бездумного осушения белорусского Полесья.

«Одумайтесь, ведь эта земля впоследствии станет мёртвой, сделайте систему хотя бы реверсивной!» — восклицал он.

Не берусь утверждать в точности изречения, но смысл его слов таков. И об этом писали и возмущались многие умы, но у нас все смотрят начальству в рот. Думаю, этих учёных Брежнев посадил в психушку и превратил в придурков.

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Не был в стороне от этой проблемы и В. Короткевич, который так же возмущался по этому поводу (читай повесть «Зямля пад белымі крыламі»). Неоднократно и ваш покорный слуга писал о том, как безжалостно и похабно обошлись с его малой родиной: распахали заливной луг, с которого собирали сотни тонн добротного сена, а теперь на нём ничего не растёт, кроме лопуха.

Куда я только об этом ни писал: и в «Народную Волю», и в местную «вертикальную» печать — НОЛЬ. Да, в «Народной Воле» как-то была размещена статья «С бензопилой по малой родине» (автора не помню) о том, как уничтожаются леса под предлогам борьбы с жуком-короедом.

О непродуманных действиях власть имущих я также писал и в рассказе «Адпачынак ля вытокаў Немана», и в одноимённом «Зямля пад белымі крыламі». Но местная печать то ли не хочет выносить сор из избы, то ли, страдая нехваткой юмора, называет рассказ («Адпачынак ля вытокаў Немана») антирекламой санатория.

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