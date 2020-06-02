Украинцы не смогут въезжать в Беларусь по национальному паспорту

Слуцкий ОГиМ обращает внимание граждан Украины, что, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 362 от 13.05.2020 года, с 1 сентября 2020 года:

исключена возможность въезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси граждан Украины по паспорту гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу);

въезд и пребывание граждан Украины в Беларусь по паспорту гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу) влечёт привлечение к административной ответственности по ч.1 (ч.6) ст. 23.55 КоАП Беларуси;

при предъявлении в подразделение по гражданству и миграции паспорта гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу), в соответствии с п. 1 ст.17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур», украинскому гражданину будет отказано в приеме документов для осуществления административных процедур, осуществляемых госорганами по заявлениям граждан.