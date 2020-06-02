В редакцию «Кур'ера» написала случчанка Елена с просьбой узнать, есть ли в бассейнах индивидуальные и групповые занятия для детей на это лето. Сама она не смогла никуда дозвониться.



В Слуцке детей обучают плаванию только в спортивной школе. Как пояснил «Кур'еру» Валерий Володкович, директор Слуцкой СДЮШОР, пока учреждение закрыто как для взрослых, так и для детей. Когда они откроются, сказать сложно.

В спорткомплексе «Дельфин» бассейн работает три для — во вторник и четверг с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00. По воскресеньям — с 15.30 до 20.00.

В эти же дни в «Дельфине» проходят и другие занятия (фитнес, силовые тренировки и т. д. ).

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Напомним, что «Кур'ер» делал обзор, где в Слуцке можно провести свободное время, а где — пока нельзя.