В Беларуси упростили получение медсправки в школу и детский сад

Новый метод получения медицинской справки будет действовать в случае, если родители в течение года позаботились о прохождении диспансеризации.

«В связи с эпидситуацией мы изменили нормативные документы и облегчили получение медицинской справки», — сообщила на пресс-конференции, посвящённой Международному дню защиты детей, Татьяна Бурдь, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси.

По её словам, в ряде случаев можно будет не проходить всех специалистов. Такой упрощённый метод получения справки будет действовать в том случае, если родители в течение года показывали своего ребёнка узким специалистам, то есть заранее позаботились о прохождении диспансеризации. Результаты обследований будут учтены, и ребёнок сможет получить справку в ускоренном режиме.

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Представитель Минздрава также рассказала, что с оглядкой на нынешнюю эпидситуацию можно будет заказать справку онлайн. В Минздраве рассчитывают, что эти нововведения уменьшат количество детей в поликлиниках.

При этом Татьяна Брудь особо подчеркнула, что для прохождения профосмотров выделено отдельное время.