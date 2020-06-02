Слуцкие выпускники рассказали, каким они видели свой праздник и о планах во время пандемии

Отзвенели последние звонки для 11-классников, впереди экзамены, ЦТ, поступление. Что чувствуют слуцкие выпускники, оставшиеся из-за коронавируса без торжеств, по случаю окончания школы? «Кур'ер» спросил об этом у 8 выпускников из разных школ Случчины.

1. Анастасия Саврас, СШ № 8

«В начале года мне мой выпускной представлялся торжественным мероприятием. К этому все готовились. Конечно, хотелось праздника. Сейчас немного грустно, что я больше не буду сидеть на уроках в родной мне школе. Грустно и то, что всю торжественную часть отменили.

Хотелось бы отметить выпускной. Скорее всего, отмечать будем отдельными группами, с теми, с кем хорошо общались и общаемся.

Что касается планов, конечно, хотелось бы поступить, куда планирую, а там уже развиваться дальше.

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Коронавирус особо не повлиял на мои планы, но это пока что. Кто знает, что будет дальше. Не хотелось бы заболеть".

2. Никита Романов, СШ № 8

«Ещё с начала учебного года мы с друзьями рассчитывали провести линейку и свой выпускной незабываемо, как одно из самых значимых событий в нашей жизни. Придумывали сценки на «капустник», обсуждали, как будем вместе встречать рассвет.

Сейчас, когда всё отменили, чувствуешь себя обделённым. Обидно, когда завышенные ожидания сменяются разочарованием, и с этим ничего не поделаешь. Но мы с друзьями стараемся не падать духом и всё-таки отпраздновать наш «Выпуск 2020», когда ситуация изменится в лучшую сторону.

Из ближайших планов на будущее, наверное, как и у всех абитуриентов, поступить в тот вуз, в который хочу. Я всё же надеюсь, что коронавирус не сможет разрушить мои планы на будущее, а, наоборот, станет чем-то наподобие жизненного урока".

3. Лиза Есипович, СШ № 8

«В начале года я, конечно же, представляла свой последний звонок и окончание года совсем по-другому. С одной стороны, расстроилась, что не было линейки, не запускали шары в небо, но хоть какое-то торжество мы смогли себе устроить. Очень надеюсь, что больше не будет никаких запретов и мы сможем отпраздновать выпускной.

Надеюсь, что коронавирус никак больше не повлияет на мои планы. Самое важное сейчас для меня — поступить. А дальше уже буду смотреть. Конечно, хочется выучиться, посмотреть мир, но грандиозных планов я не строю".

4. Тимофей Стамбровский, СШ № 11

«Окончание школы представлялось торжественным мероприятием: во дворе нашей школы, красивая линейка…

Конечно, обидно, что ничего этого не было, но администрация нашей школы постаралась, чтобы нам запомнилось окончание школы. Мы поздравили учителей, услышали от них напутственные слова. Постаралась и наш классный руководитель, она показала нам (в виде презентации) наш школьный путь и старалась создавать атмосферу праздника. Спасибо огромное за это!

Ближайшие планы на взрослую жизнь — это поступить в университет".

5. Сергей Чёрный, СШ № 8

«У нас были грандиознейшие планы: линейка, последний звонок, вручение медалей на площади. Ожидали праздника. Сейчас я чувствую некую разочарованность. Мне грустно, что ничего не будет. Но отметить всё же собираемся.

А насчёт планов, пока поменялись лишь даты ЦТ. Стало даже лучше. Планирую поступать в военную академию. Пока что семью заводить планирую не раньше 25−30 лет. Считаю, что нужно сразу обзавестись собственным домом, машиной и некоторыми сбережениями. Да, и погулять ещё хочется".

6. Максим Логинович, СШ № 13

«Мне казалось, что мой выпускной будет чем-то грандиозным. Готовились к нему с начала учебного года. Представлял, как идём с одноклассниками по парку, а на нас с улыбкой смотрят прохожие.

Сейчас чувствую напряжённость, так как впереди экзамены, ЦТ, поступление. Мне советуют не волноваться, но что-то не сильно помогает.

Коронавирус повлиял на многое… То оставшееся время после поступления я мог бы провести в кругу друзей, но проведу дома.

Самый грандиозный план — моё 18-летие в августе. Сможем ли собраться большой компанией и отметить? Уже не знаю. Но я не унываю, впереди ещё целая жизнь".

7. Дмитрий Галуза, Мелешковская СШ

«Как-то особо не думал о том, как я представлял себе последний звонок. Примерно так же, как и 1 сентября. Грустно от того, что нужно расстаться со школой, друзьями, с детством.

Хотелось провести выпускной, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, нет возможности. Я считаю, что школьная жизнь запомнится навсегда.

Для начала главной задачей становится поступление. Далее — найти себя в этой профессии, понимать, что не ошибся с выбором. Потом успешно устроиться на работу, стать полезным обществу".

8. Евгений Поляков, СШ № 11

«В начале учебного года я представлял свой последний звонок, трогательное расставание с учителями и школой.

Сейчас осознаю, что многое из того, что радовало в школьные годы, уже не повторится. Я вступаю во взрослую жизнь, и пока мне сложно представить, что ждёт меня впереди.

Сам по себе выпуск 2020 года точно запомнится как минимум потому, что его отметили вовсе не так, как планировалось. Но при всём этом получилась праздничная атмосфера, которая навсегда останется в моей памяти.

После школы планирую поступить в вуз, а дальше уже жизнь покажет. А пока самое главное — поступить.

Я понимаю, что ситуация с коронавирусом первое время понесёт за собой изменения в процессе моего образования. С этим стоит смириться и просто соблюдать рекомендации врачей".