Вторую неделю по всей стране идут сборы подписей за претендентов в кандидаты на пост главы государства, и не всегда пикет заканчивается мирно.

TUT.BY вместе с правозащитником Валентином Стефановичем разобрал ситуации: что делать, если вы пришли на пикет и начались задержания, какие права есть у вас в этот момент, можно ли сопротивляться, если задерживают люди в штатском.

1. Что нужно взять с собой на пикет по собору подписей?

Если вы избиратель и идете на пикет, то нужен только паспорт. Его данные члены инициативной группы внесут в подписной лист, вам нужно собственноручно вписать дату и расписаться.

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Если вдруг начнутся задержания, то и в этой ситуации паспорт необходим, чтобы сотрудники милиции могли установить вашу личность, объясняет правозащитник Валентин Стефанович. Помимо паспорта стоит захватить бутылку воды и мобильный телефон. Чего точно не нужно брать с собой на пикет — колюще-режущие предметы, петарды.

2. Держаться лучше в группе или поодиночке?

Сейчас в связи с пандемией коронавируса люди придерживаются социальной дистанции в 1,5−2 метра. Не имеет значения: вы будете на пикете с кем-то или один. Важно другое — в соответствии с Избирательным кодексом (ст. 45 прим.1) сбор подписей может осуществляться в форме пикета. Например, в столице решением Мингорисполкома определен исчерпывающий перечень мест, где запрещено проводить пикеты по сбору подписей, в остальных местах это делать можно. То есть вы ничего не нарушаете, идя на пикет по сбору подписей, наоборот, реализовываете свое законное избирательное право.

3. Что делать, если подбегают незнакомые люди в штатском, не представляются и начинают задерживать? Мне нужно сопротивляться или звать на помощь?

Как минимум, нужно спросить у этих людей, кто они такие, попросить предъявить служебное удостоверение. Если это не представители власти, то больше ничьи распоряжения исполнять вы не должны. В идеале сотрудник милиции обязан представиться, показать служебное удостоверение, но, к сожалению, на практике иногда случается иначе.

— Я не рекомендую оказывать физическое сопротивление, если задержание проводят люди в штатском, — советует правозащитник. — Потом найдутся свидетели, которые будут утверждать, что эти люди представлялись, а вы умышленно совершили насильственные действия в отношении работника милиции при осуществлении им служебных обязанностей. А это уже статья Уголовного кодекса.

4. А если подходит милиционер в форме, представляется и просит с ним куда-то пройти. Идти? Так я же ничего не нарушаю!

Вам должны разъяснить причину ограничения прав, в связи с чем задерживают. Основания для задержания изложены в Законе об органах внутренних дел. Прежде чем проследовать за сотрудником милиции, нужно знать, почему в отношении вас начат административный процесс.

Если сотрудник милиции ничего не объясняет, постарайтесь обратиться к наблюдателям (они могут присутствовать на пикете, на них синие жилетки) и сообщить им свою фамилию. Так ваши близкие быстрее узнают о задержании.

5. Нужно выполнять все требования милиционера?

— По закону человек обязан исполнять все законные требования сотрудника милиции, — говорит Валентин Стефанович. — Но давайте представим ситуацию: вы пришли на пикет, стоите в очереди, чтобы подписаться, ничего не нарушаете, а милиция вас просит разойтись. Я бы остался в очереди. Во-первых, я не выкрикиваю никаких лозунгов. Во-вторых, это не несанкционированный митинг, а разрешенный пикет по сбору подписей. В-третьих, я не нарушаю общественный порядок.

6. Что делать, если в вашем присутствии начинаются грубые задержания?

Чтобы не усугубить свое процессуальное положение, не нужно пытаться кого-то «отбить», вмешиваться физически, применять насилие в отношении милиционеров. Попробуйте уточнить данные человека, которого задерживают, спросить у сотрудников милиции, почему его задерживают, можно еще привлечь внимание журналистов.

Что касается съемки на мобильный телефон, то вы вправе снимать пикет и все, что там происходит, даже задержания: в данном случае сотрудники милиции исполняют свои служебные обязанности. Правозащитник Стефанович даже рекомендует снимать видео, оно может стать свидетельством происходящего, если задержанного позже обвинят в якобы совершении каких-либо противоправных действий.

7. И все-таки меня задержали. Можно ли позвонить родным?

— Как указано в Процессуально-исполнительном Кодексе об административных нарушениях (ПИКоАП), по просьбе задержанного сотрудники милиции должны об этом сообщить его родным. Если речь идет про несовершеннолетнего, то милиция просто обязана связаться с законными представителями. На практике иначе, могут ничего не сообщить, телефон в отделении забирают, поэтому в первые минуты задержания нужно успеть связаться с близкими, — отмечает правозащитник Валентин Стефанович.

8. Привезли в отделение милиции, просят отдать паспорт. Отдавать?

Сотрудник милиции — единственное лицо, которое может изъять паспорт, например, в целях установления личности. Кроме того, если вас водворят в ИВС или центр изоляции правонарушителей, то паспорт также заберут.

9. Составляется протокол, но в нем отражено не все, что произошло во время пикета. Нужно ли тогда его подписывать?

Если вы не согласны с протоколом об административном нарушении, то в объяснении отразите свою позицию, укажите, почему не согласны с протоколом, при каких обстоятельствах были задержаны, обратите внимание на место и время задержания, укажите возможных свидетелей, которые могут подтвердить ваши доводы. Факт отказа от подписи протокола не влечет каких-то последствий, в этом случае в протоколе просто укажут, что от подписи вы отказались.

10. Замечания лучше сделать на месте или в суде?

Лучше указать в протоколе и повторить эти слова в суде, тем самым показывая, что ваша позиция изначально была такой, вы ничего не придумали в суде, пытаясь избежать ответственности. Вы также должны помнить, что давать какие-либо объяснения — это ваше право, а не обязанность. Также лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не несет никакой ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, в отличие от свидетеля.

11. Должны ли мне выдать копию протокола?

Да, это предусмотрено в законе.

12. Плохо знаю законы и боюсь себе навредить. Можно ли требовать адвоката в рамках административного дела?

— Это право закреплено в законодательстве, в ПИКоАП, но технически это право никак не обеспечено, к сожалению. Если в рамках уголовного процесса к задержанному вызывают дежурного адвоката, то в административном процессе это не работает, такой практики просто нет, — комментирует правозащитник. — Исключение — если у вас заранее уже было заключено соглашение с адвокатом. Единственное место, где появляется защитник, это суд. В начале процесса, когда судья ознакомит вас с правами, следует заявить ходатайство, чтобы ваши интересы представлял адвокат. Настойчиво попросите, чтобы это ходатайство было отображено в протоколе судебного заседания. Судья должен объявить перерыв в судебном процессе и предоставить вам время для заключения соглашения с адвокатом. Следует помнить, что право на защиту гарантировано ст. 62 Конституции Беларуси и можно смело ссылаться на нее.

13. Сколько могут продержать в милиции?

Общая норма — три часа с момента задержания, но в отношении лиц, по которым начат административный процесс по статьям, предусматривающим взыскание в виде административного ареста, например по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — до 72 часов.

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