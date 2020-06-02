Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью CNN, где эксперты отвечают на самые популярные вопросы о коронавирусе, которые волнуют людей со всего мира. Всего читатели задали 90 000 вопросов. Приводим некоторые из них.

Авторы: Холли Ян и Скотти Эндрю, CNN

Соавторы: Мелисса Махтани, Хармит Каур и Джинна Сахади, CNN

Когда люди с коронавирусом наиболее заразны?

«Люди могут быть заразными, даже не имея симптомов. И на самом деле — немного странно, конечно, но люди, как правило, наиболее заразны до того, как у них появятся симптомы, если они у них вообще проявятся, — рассказывает главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджэй Гупта. — Это называется предсимптомным периодом. В это время люди, скорее всего, имеют большее количество вируса в носу и полости рта. Соответственно, даже до того момента, как они почувствуют недомогание, люди могут выбрасывать вирус в окружающую их среду».

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У некоторых людей, заражённых коронавирусом, симптомы никогда не проявляются. Но этим бессимптомным носителям легко заразить других, утверждает доктор Ан Римоин, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Иногда при разговоре люди могут немного плеваться, — говорит доктор Римоин. — Или они, возможно, захотят потереть свой нос, прикоснуться к своему рту или потереть глаза. А затем они коснутся других поверхностей, тем самым распространив вирус, даже если они и не проявляют симптомов, но инфицированы. Вот почему представители здравоохранения предлагают всем носить маску для лица, даже находясь в общественных местах на улице».

Можете ли вы получить заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом, через ваши глаза?

«Теоретически это возможно, но у нас нет доказательств этого», — отвечает доктор Томас Штайнманн, клинический представитель Американской академии офтальмологии.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор медицинского факультета Университета Вандербильта, говорит, что он настроен скептически. «Вероятно, это возможно, хотя я всегда думал, что это немного притянуто за уши», — рассказывает Доктор Шаффнер.

Но это не значит, что вы можете начать тереть глаза руками. Даже если вы и не заболеете COVID-19 через трение глаз, то этот новый коронавирус может вызвать конъюнктивит — очень заразное заболевание само по себе.

Можете ли вы получить коронавирус, прикоснувшись к мёртвому телу или пеплу человека, у которого был COVID-19?

Такой способ заражения считается маловероятным, но Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (англ. CDC) всё-таки рекомендует принять меры предосторожности.

Эксперты считают, что коронавирус в основном распространяется во время тесного контакта (около 2 метров) с человеком, который в настоящее время инфицирован.

«Соответственно, такой путь распространения не является проблемой после смерти инфицированного человека, — утверждают в центре. — Но стоит особо отметить тот факт, что мы всё ещё изучаем пути распространения вируса».

По словам специалистов, кремированные останки можно считать стерильными, поскольку инфекционные агенты не выдерживают температуры в диапазоне, необходимом для сжигания тела.

Каким образом возможно распространение коронавируса от человека, который инфицирован, но не проявляет симптомов? Если они не чихают и не кашляют, как они могут заразить других?

Бессимптомные люди могут легко распространять коронавирус, говорит доктор Энн Римоин, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«При разговоре, люди иногда немного плюют, — рассказывает она. — Возможно, вы нечаянно прикоснётесь к своему носу, рту или глазам. Затем вы дотронетесь до других поверхностей, тем самым распространив вирус, даже если вы инфицированы, но не проявляете симптомов».

Могу ли я заразить своих домашних питомцев коронавирусом или, наоборот, они меня? Может ли кто-нибудь заразиться от прикосновения к шкуре животного? Должен ли я проверить моего питомца на коронавирус?

Было несколько сообщений о животных, заразившихся коронавирусом, включая двух домашних питомцев в Нью-Йорке и восемь больших кошек в зоопарке Бронкса (район Нью-Йорка — от автора перевода).

Большинство из этих инфекций произошло от контакта с людьми, у которых был коронавирус, например, от одного из сотрудников зоопарка, который был бессимптомным носителем.

Но согласно Центру по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, нет никаких доказательств того, что животные играют важную роль в распространении вируса среди людей. Поэтому в настоящее время не рекомендуется проводить регулярное тестирование животных на COVID-19.

Как всегда, лучше мыть руки после прикосновения к животному и до прикосновения к вашему лицу.

Можете ли вы получить коронавирус через прикосновение к наличным деньгам?

«Вирусы могут жить на поверхностях и объектах, в том числе и на деньгах. Но шанс получить COVID-19 через наличные деньги очень низок, скорее всего», — утверждает врач отделения неотложной помощи доктор Леана Вэнь.

Согласно исследованию, финансируемому Национальным институтом здравоохранения США, новый коронавирус может выживать до 72 часов на нержавеющей стали и пластике, до 24 часов на картоне и до четырёх часов на меди.

Так как же возможно себя обезопасить?

По возможности используйте бесконтактные способы оплаты. Если у вас нет возможности использовать бесконтактный способ оплаты, то помните, что кредитные и дебетовые карты гораздо проще чистить и дезинфицировать, чем наличные деньги. Но помните, что любой, кто прикоснётся к вашей пластиковой карте, также может оставить на ней микробы. Если вам всё-таки необходимо использовать наличные, то хорошо вымойте руки с мылом и водой, предупреждает доктор Вэнь. А так как это респираторный вирус, то убедитесь, что вы не касаетесь своего лица.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

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