«10 зазубренных иностранных слов в три года не сделают вашего ребёнка умнее». Детский психолог рассказывает, когда раннее развитие идёт во вред

Нельзя сказать, чем будут полезны занятия для ребёнка, когда педагоги или мама дома в плохом расположении духа и за каждую оплошность стыдят и ругают ребёнка. Прежде всего для развития и обучения необходимо создать спокойную и благоприятную среду, тогда ребёнок с удовольствием будет заниматься.
Ещё у нас есть «волшебная палочка» в обучении детей — это игра. Вы можете увидеть потрясающие успехи у своего ребёнка, просто играя с ним. В соответствии с этим выбирайте развивающий центр, ориентируйтесь на то, чтобы там обучали детей, играя вместе с ними.
Ни в коем случае нельзя перегружать детей, у них должно быть своё свободное время для игр. Ребёнок должен вдоволь играть и вдоволь общаться с самим собой. Одиночество для ребёнка очень важно, так как именно в одиночестве у него начинает работать воображение и фантазия. Было обнаружено, что дети, которые постоянно заняты и под тщательным наблюдением родителя или педагога, медленнее соображают.
Ещё есть мнение, что ребёнку буквально с пелёнок нужна социализация и без тридцати человек в детском саду ему просто не научиться взаимодействовать с людьми. Но на самом деле ребёнку тяжело 5 дней в неделю по восемь часов в день быть среди такого большого количества людей, а потом ещё посещать каждый вечер дополнительные курсы по английскому.
На самом деле везде необходима разумная мера. Я очень радуюсь, когда родители занимаются со своими детьми и водят их на развивающие занятия, способствуя их развитию, но это не должно идти детям во вред. Тщательно выбирайте для ребёнка развивающий центр, педагога, учитывайте индивидуальные особенности и способности ребёнка.
Пусть ещё у ребенка будет свободное время, когда он может подурачиться, пообщаться с самим собой, придумать новую игру и просто поскучать.
Обязательно создавайте для ребёнка благоприятную среду, где он будет чувствовать, что его любят и принимают любым, даже уставшим, капризным, ленивым… Могу даже сказать, что этого будет достаточно, так как именно в таких условиях ребёнок будет пытаться САМ узнать как можно больше и научиться всему новому.
Как вы относитесь к раннему развитию ребёнка? Нужен ли ребёнку английский в 2 года? Пишите в комментариях.
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