«10 зазубренных иностранных слов в три года не сделают вашего ребёнка умнее». Детский психолог рассказывает, когда раннее развитие идёт во вред

Мы думаем, что чем больше ребёнок занят, тем лучше способствуем его развитию, в итоге наверняка у нас вырастет гений. На самом деле это не так. 10 зазубренных иностранных слов в три года не сделают вашего ребёнка умнее, ребёнок будет просто демонстрировать хорошую память. Но ему будет в 100 раз полезнее вместе с мамой приготовить пирог, поговорить с папой, погладить кошку, побегать по двору и попрыгать в луже. Сегодня мы поговорим о том, когда раннее развитие идёт во вред.Я против строгих занятий для маленьких детей, когда их буквально «дрессируют» для формирования у ребёнка какого-либо навыка. Например, для меня было дико слышать, что ребёнка в 4 года длительное время заставляли сидеть, писать в прописях, а когда получалось не так, как надо, то ругали и заставляли переписывать снова. Да и сложно вырастить художника, если ему краски и кисть выдают строго по часам.

Нельзя сказать, чем будут полезны занятия для ребёнка, когда педагоги или мама дома в плохом расположении духа и за каждую оплошность стыдят и ругают ребёнка. Прежде всего для развития и обучения необходимо создать спокойную и благоприятную среду, тогда ребёнок с удовольствием будет заниматься.

Ещё у нас есть «волшебная палочка» в обучении детей — это игра. Вы можете увидеть потрясающие успехи у своего ребёнка, просто играя с ним. В соответствии с этим выбирайте развивающий центр, ориентируйтесь на то, чтобы там обучали детей, играя вместе с ними.

Ни в коем случае нельзя перегружать детей, у них должно быть своё свободное время для игр. Ребёнок должен вдоволь играть и вдоволь общаться с самим собой. Одиночество для ребёнка очень важно, так как именно в одиночестве у него начинает работать воображение и фантазия. Было обнаружено, что дети, которые постоянно заняты и под тщательным наблюдением родителя или педагога, медленнее соображают.

Ещё есть мнение, что ребёнку буквально с пелёнок нужна социализация и без тридцати человек в детском саду ему просто не научиться взаимодействовать с людьми. Но на самом деле ребёнку тяжело 5 дней в неделю по восемь часов в день быть среди такого большого количества людей, а потом ещё посещать каждый вечер дополнительные курсы по английскому.

На самом деле везде необходима разумная мера. Я очень радуюсь, когда родители занимаются со своими детьми и водят их на развивающие занятия, способствуя их развитию, но это не должно идти детям во вред. Тщательно выбирайте для ребёнка развивающий центр, педагога, учитывайте индивидуальные особенности и способности ребёнка.

Пусть ещё у ребенка будет свободное время, когда он может подурачиться, пообщаться с самим собой, придумать новую игру и просто поскучать.

Обязательно создавайте для ребёнка благоприятную среду, где он будет чувствовать, что его любят и принимают любым, даже уставшим, капризным, ленивым… Могу даже сказать, что этого будет достаточно, так как именно в таких условиях ребёнок будет пытаться САМ узнать как можно больше и научиться всему новому.

Галина Швец, @detilegko