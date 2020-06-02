31 мая был Всемирный «день без сигареты». Хочу поделиться тем, как я бросил курить. Может, это поможет кому-то ещё.

1997 год, 9 ноября. Через 11 дней мне 50. Уже недели две, как внизу живота чувствовал дискомфорт. В какой-то газете (в какой — не помню) нашёл объявление об открывшемся в Минске на Сурганова медицинском центре ранней диагностики. Деньги в карман — и в путь.

Встретили прилично, достойно. Усадили в большое специальное кресло, опутали проводами, облепили датчиками. Ну, думаю, попался к шарлатанам. А нет! Впоследствии, оказалось, приличные люди.

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После обследования задали несколько вопросов, поинтересовались, курю ли я.

— С мочевым у вас всё в порядке, временное обострение, а вот с лёгкими вас ждут большие неприятности, — сказала одна из сотрудниц и посоветовала срочно бросить курить. — Вы навестили нас в очень подходящее время, когда бросить курить будет очень легко.

Выдали небольшую распечатку — краткую инструкцию по поведению, напомнив ещё раз, что мне несказанно повезло — явился в нужное время и в нужное место. Они оказались правы: неприятности с мочевым вскоре прекратились, курить бросил легко (а может, это случайность или самовнушение?).

Предлагали более подробную распечатку, в которой якобы могли указать и точную дату ухода в другую, вечную жизнь. Я вежливо отказался, не преминув сказать, что эта дата известна одному лишь Богу, который поступил очень мудро, не дав человеку знать дату его смерти.

И опять меня посетила мысль о том, что попал к шарлатанам, но напрасно — курить бросил сравнительно легко, сделав к своему 50-летию неоценимый подарок. Только пару раз потянуло к сигарете на корпоративах, но удержался. До этого несколько раз бросал курить, бывало, не курил по полгода, но…

Буду рад, если описанный случай поможет ещё кому-то избавиться от этой вредной привычки, но, к сожалению, адрес этой «фирмы» утерян, и не знаю, существуют ли они вообще. Как бы там ни было, я очень им благодарен.