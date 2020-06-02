В Минздраве Беларуси пояснили, почему больничный при лёгком течении COVID-19 продлят до 21 дня, если на 14-й день тест на коронавирус будет положительным.

21 мая Минздрав изменил правила оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Приказом дополнили подходы к лечению пациентов со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами инфекции, прописали критерии постановки диагноза.

Изменения коснулись и тестирования пациентов с лёгкими и бессимптомными формами COVID-19. Сейчас таким пациентам (тем, у кого нет коронавирусной пневмонии) на 14-е сутки от момента контакта с заражённым делают экспресс-тест на антитела. Если он отрицательный, ему закрывают больничный. Если тест положительный, то больничный закроют на 21-е сутки с момента контакта с заражённым. Ранее при лёгкой и бессимптомной форме заболевания повторный тест делали на 10-й день контакта, а при положительном результате далее каждые пять дней до получения одного отрицательного.

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В Минздраве пояснили, что ПЦР-диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но это не свидетельствует о том, что он жизнеспособен. То есть частицы вируса могут ещё присутствовать в клетках организма, но при этом человек не будет заразен.

— У здорового человека в норме РНК-коронавируса определяться не должно. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без симптомов) с наличием РНК, то это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Опять же, опыт китайских и других учёных показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то ещё, — отмечают в ведомстве.

В Минздраве со ссылкой на исследования сообщают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов.

— Учитывая, что бессимптомные и лёгкие формы в Беларуси типируются (многие страны бессимптомные формы вообще не считают), встаёт вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать. В литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клиники при лёгких формах заболевания, а также то, что носительство не свидетельствует о способности заражать. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться ещё достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других, они не выделяют.

Эксперты решили не подвергать пациентов лишний раз процедуре взятия мазка (который не имеет клинического значения).

— Таким образом, пациентам с лёгкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14-е сутки и (при отрицательном результате) пациент будет выписан. Если же у пациента положительный результат тестирования, то закрывать больничный лист будут на 21-й день, — объяснили медики.

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