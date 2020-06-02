«То есть я также могу оскорбительно высказываться о претендентах в президенты?» Бабарико обратился в ЦИК

Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и другие противоправные действия.

За первую неделю кампании команда Виктора Бабарико увидела невероятно много нарушений, которые происходят на местах, и у нее есть данные и скриншоты, которые свидетельствуют о том, что в университетах, на предприятиях, в общественных объединениях людей принуждают подписываться за действующего президента.

— Плюс выступления президента, сейчас — претендента на пост главы государства, и государственные СМИ содержат, с моей точки зрения, достаточно много информации, которую можно считать нарушающей законодательство. Например, прямые оскорбления в адрес претендентов в кандидаты и сокрытие какой-то информации, когда говорят, например, «финансируется из-за рубежа». Это прямое нарушение. Если у вас есть факты — предъявите, а если их нет — это клевета. Ну и, конечно, противоправные действия [задержания], которые происходят. Весь этот комплекс нарушений мы свели в Декларацию о честных выборах и делаем первый шаг, чтобы ей следовать: собрали материалы, скриншоты и подали все это в ЦИК. ЦИК обязан нам ответить по отдельным пунктам положения в течение трех дней, по другим — в течение десяти, — рассказал TUT. BY Виктор Бабарико. Бабарико рассказал, что среди них есть обращение студентов, которым ректор в рамках учебного процесса говорил приходить с паспортами и оставлять подпись за действующего президента. Тем, кто это делал, «автоматом» ставили оценку за экзамен. Аудиозаписи Бабарико передал в ЦИК вместе с обращением.

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— Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов. То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться обо всех претендентах в президенты — и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы, — отметил претендент на пост президента.

В обращении, которое Бабарико опубликовал на своем сайте, он указывает, что никогда не утверждал, что действующий президент предлагал ему должность премьер-министра, а также никогда не использовал денежные средства иностранных лиц для финансирования своей избирательной кампании.

— Распространенные [Лукашенко] сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико Виктора, и являются клеветой. Обращаю внимание, что эти высказывания сделаны публично в трудовом коллективе и освещены в средствах массовой информации, — обратился к ЦИК Бабарико. Учитывая вышеизложенное, Бабарико полагает, что на основании фактов, изложенных в обращении, Александру Лукашенко должно быть вынесено предупреждение за нарушение ст. 47 Избирательного кодекса Беларуси.

— А мне должна быть предоставлена возможность выступить публично с опровержением ложных сведений во всех средствах массовой информации и на всех каналах, по которым были распространены порочащие меня сведения.

Напомним, 29 мая Александр Лукашенко, посещая МТЗ, допустил ряд эмоциональных высказываний в адрес претендентов на пост президента и их соратников. Рассуждая о том, кто мог предложить Бабарико пост премьер-министра, Лукашенко намекнул на финансирование кампании экс-банкира из России.

— Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется, — сказал Лукашенко.

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