За минувшие два дня в редакцию «Кур`ера» обратились несколько человек, которые интересовались, где в Слуцке можно сделать тест на коронавирус. Звонки поступали также от жителей Старых Дорог. Они утверждали: слышали, что в Слуцке уже делают тесты.

«Знакомые сказали, что некоторые случчане поехали и сделали тест по своей инициативе. Где именно можно сделать эту процедуру, они не уточнили», — сказала одна из читательниц.

Однако в администрации Слуцкой ЦРБ «Кур`еру» ответили, что пока нет возможности сделать тест каждому желающему. Тесты на коронавирус делают только по медицинским показаниям. И добавили, что когда появится такая возможность, то будет разработан прейскурант на данную услугу, вся информация будет предоставлена в СМИ и размещена на сайте Слуцкой ЦРБ.